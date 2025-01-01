AIで持続可能性レポートビデオを作成

テキストからビデオへの機能を活用して、レポートを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、デザイン性の高い持続可能性ビデオを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
投資家やビジネスパートナーを対象にした45秒の簡潔なESGビデオを開発し、クリーンでインフォグラフィックスタイルの美学と権威あるトーンで重要なデータビジュアライゼーションを提示し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練されたプレゼンテーションを実現しましょう。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアのフォロワーや社内関係者向けに、視覚的なストーリーテリングを通じて会社の持続可能性への取り組みを紹介する30秒の魅力的なビデオを制作し、HeyGenのAIアバターを活用して一貫したブランドメッセージを伝えましょう。
サンプルプロンプト3
デザイン性の高い持続可能性レポートの概要を15秒でダイナミックに紹介し、ソーシャルメディアでの迅速な消費を目的とした、速いペースで視覚的にダイナミックなコンテンツを作成し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用してさまざまなプラットフォームに最適化しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

持続可能性レポートビデオの作成方法

持続可能性レポートをプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換し、ESGの取り組みと影響を明確に伝えましょう。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、持続可能性レポートの内容やスクリプトをHeyGenに貼り付けます。テキストからビデオへの機能を使用して、テキストを即座に編集可能なビデオドラフトに変換し、AI持続可能性ビデオメーカーとしての役割を果たします。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択して、レポートを生き生きとさせましょう。ESGビデオでメッセージを明確に伝えるために、最適なプレゼンターを選びましょう。
3
Step 3
ナレーションを生成
自然な音声のナレーションでビデオの明確さとインパクトを高めましょう。ナレーション生成機能を活用して、複雑なデータを明確に伝え、ビジュアルストーリーテリングをサポートする魅力的な音声を作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
プロジェクトを完成させ、配信の準備をしましょう。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、デザイン性の高い持続可能性レポートをさまざまなプラットフォームに最適化し、最大限のリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

持続可能性の影響を伝える

複雑な持続可能性データを明確で動機付けるビデオに変換し、環境への影響を示すことでステークホルダーを鼓舞し、情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビジュアルストーリーテリングを用いたデザイン性の高い持続可能性レポートを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、複雑なデータを魅力的なビデオに変換して持続可能性レポートを作成するのに役立ちます。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、効果的なビジュアルストーリーテリングで観客を魅了するデザイン性の高いビジュアルを作成できます。

HeyGenは私たちの組織にとって効率的なAI持続可能性ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAI機能を活用して、持続可能性レポートビデオを簡単に作成できるようにします。プラットフォームのテキストからビデオへの機能とリアルなナレーション生成により、既存のコンテンツからプロフェッショナルなESGビデオの制作が効率化されます。

HeyGenはブランドアイデンティティに合わせて持続可能性ビデオをカスタマイズすることができますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、持続可能性ビデオやESGビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、ブランドカラー、アセットを簡単に統合して、観客に響くカスタマイズ可能な持続可能性ビデオを制作できます。

HeyGenは環境報告書やソーシャルメディア向けの魅力的なビデオ制作にどのように役立ちますか？

HeyGenの革新的な機能により、環境報告書を効果的に伝える魅力的なビデオを制作し、ソーシャルメディアコンテンツとして準備することができます。AIアバターとダイナミックなシーンを使用して、データビジュアライゼーションと重要なメッセージを魅力的な形式で提示できます。