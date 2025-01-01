サポートモデルビデオを作成してカスタマーサポートを改善

HeyGenのAIアバターを使用して簡単に作成できる魅力的なカスタマーサポートビデオで、カスタマーサポートの効率を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロダクトマネージャーとテクニカルサポートスペシャリストを対象とした60秒のチュートリアルビデオを開発し、包括的なビデオナレッジベースを構築するプロセスを示します。このビデオは、複雑なトピックを消化しやすくするために、ステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいAIアバターが視聴者を案内します。HeyGenの多様なAIアバターが学習体験を個別化し、一般的なハウツービデオコンテンツを動的なリソースに変える方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
新規顧客とカスタマーサクセスマネージャーを対象とした30秒のオンボーディングビデオを作成し、製品の主要機能への温かく招待的な紹介を提供します。ビジュアルの美学は明るく励みになるもので、視聴者を初期設定に導く明確で落ち着いたナレーションが特徴です。このプロンプトは、HeyGenの高度なボイスオーバー生成を使用して、一貫したブランド体験を確保し、最初のインタラクションを記憶に残るものにし、初期の解約を減少させることを強調します。
サンプルプロンプト3
エンドユーザー向けの50秒のトラブルシューティングビデオを制作し、一般的な製品の問題を迅速に解決するための簡潔で直接的な問題解決型のナラティブを提供します。ビジュアルプレゼンテーションは問題に焦点を当てたシンプルなもので、音声は明確で正確です。HeyGenの自動字幕/キャプションがすべてのユーザーに対するアクセシビリティを向上させ、重要なFAQビデオ情報が音環境や言語の壁に関係なく理解されることを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

サポートモデルビデオの作成方法

カスタマーサービスを効率化し、ユーザーに明確で魅力的なサポートモデルビデオを提供しましょう。HeyGenを使用して、複雑な情報を迅速にアクセス可能なビジュアルガイドに変換します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトを書く
サポートビデオに最適化されたプロフェッショナルなテンプレートとシーンのライブラリから選択するか、メッセージを明確に伝えるためにスクリプトを作成します。
2
Step 2
AIアバターとメディアを追加
サポートビデオをプレゼンテーションするAIアバターを選択して、コンテンツを生き生きとさせます。メディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像、ビデオ、または画面録画を統合します。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを適用
高度なボイスオーバー生成を使用して、スクリプトに自然な音声を生成します。ロゴや色を含む会社のブランディングコントロールでビデオをカスタマイズします。
4
Step 4
高品質のサポートビデオをエクスポート
すべての要素を確認してビデオを完成させ、プラットフォーム間でシームレスに共有できるように希望のアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なサポート問題を明確化

複雑なトラブルシューティングガイドや製品説明を簡潔で理解しやすいビデオコンテンツに簡単に変換し、問題解決を迅速化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なカスタマーサポートビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなカスタマーサポートビデオを簡単に作成する力を提供します。高度なAIアバターとシンプルなテキストからビデオへのインターフェースを利用して、サポートスクリプトを迅速かつ効率的に魅力的なビジュアルガイドに変換できます。

HeyGenでビデオナレッジベースを迅速に生成できますか？

はい、HeyGenの直感的なプラットフォームと豊富なビデオテンプレートを使用すると、包括的なビデオナレッジベースを迅速に作成できます。これにより、重要なハウツービデオやトラブルシューティングビデオの作成が簡素化され、顧客にとって情報がよりアクセスしやすくなります。

HeyGenはどのようにしてカスタマーサービスのトレーニングビデオを個別化しますか？

HeyGenは、多様なAIプレゼンターとリアルなAIボイスオーバーを活用して、個別化されたカスタマーサービスのトレーニングビデオを作成することができます。これにより、トレーニングコンテンツが非常に魅力的になり、チームの学習体験を効果的に向上させます。

HeyGenでどのような種類のサポートモデルビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、詳細なオンボーディングビデオ、明確な製品説明ビデオ、動的なFAQビデオなど、さまざまなサポートモデルビデオを作成できます。すべてのビデオは、字幕やブランディングコントロールなどの機能で強化され、最大の効果とアクセシビリティを実現します。