新入生向けオリエンテーションビデオを作成する

新入生のためのプロフェッショナルで魅力的な歓迎体験を作り、HeyGenのスクリプトからの簡単なテキストからビデオで制作品質を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
仮想サポートグループを検討している見込みメンバーを対象に、参加のロジスティクスと利点を明確に説明する60秒の情報ビデオを開発し、簡潔なスクリプトとダイナミックなビジュアルを使用し、HeyGenによって生成された励ましの声で提供し、プロフェッショナルで情報豊かなスタイルを維持します。
サンプルプロンプト2
サポートグループのオリエンテーションのために、参加をためらっている個人を対象にした30秒のインパクトのあるメンバーテスティモニアルのコレクションを制作し、真実の声と心地よいビジュアルを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションによって最大限のアクセシビリティと感情的な共鳴を高めます。
サンプルプロンプト3
ファシリテーター向けの90秒の指導ビデオをデザインし、サポートグループのための視覚的に魅力的な紹介を作成するための計画オリエンテーションビデオプロセスを案内し、HeyGenのテンプレートとシーンを簡単に適応させて、明確なスクリプトから魅力的なステップバイステップのオンボーディング体験を構築する方法を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サポートグループオリエンテーションビデオの作成方法

新しいメンバーをスムーズに案内し、帰属意識と準備を促進する魅力的で情報豊かなサポートグループオリエンテーションビデオを作成します。

Step 1
オリエンテーションスクリプトを作成する
新入生のための重要な情報を概説し、効果的なメッセージの伝達のために構成します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオを利用して、書かれたコンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換します。
Step 2
魅力的なビジュアルを選ぶ
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからダイナミックなビジュアルを選択するか、自分のビジュアルをアップロードしてビデオを強化し、視覚的に魅力的でインパクトのあるものにします。
Step 3
プロフェッショナルなタッチを加える
HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用してオリエンテーションビデオを強化し、サポートグループの一貫性のある認識可能な外観を確保します。
Step 4
エクスポートと配布
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して高品質のビデオをエクスポートし、プラットフォーム全体で共有して新しいメンバーに届けることで、仮想オリエンテーションを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オリエンテーションコンテンツを拡大する

より多くの新しいサポートグループメンバーを効果的にオンボードするために、幅広いオリエンテーション資料を効率的に制作します。

よくある質問

HeyGenは新入生向けのダイナミックなオリエンテーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高等教育機関が視覚的に魅力的な学生オリエンテーションビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオを利用して、歓迎メッセージを迅速に魅力的なコンテンツに変換できます。これは仮想オリエンテーションに最適です。

HeyGenは学生オリエンテーションビデオのブランディングと制作品質にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、あなたの機関のロゴや色をシームレスに統合することで高い制作品質を保証します。私たちの充実したメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートは、キャンパスツアーや学生のテスティモニアルのためのダイナミックなビジュアルを提供し、オリエンテーションビデオを視覚的に魅力的にします。

HeyGenは新入生オリエンテーションビデオを多様なオーディエンスによりアクセスしやすくするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは複数の言語での簡単なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供することでアクセシビリティをサポートします。また、さまざまなアスペクト比でオリエンテーションビデオをエクスポートできるため、どのプラットフォームやデバイスでも新入生にメッセージを届けることができます。

HeyGenは魅力的なオリエンテーションビデオのクリエイティブな計画とスクリプト作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはAIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できるようにすることで、クリエイティブなプロセスを簡素化します。これにより、オリエンテーションビデオの計画が簡単になり、学術アドバイジングや新入生のメンタルヘルスサポートなど、重要なコンテンツに集中できます。