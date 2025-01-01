効果的なサプライ計画ビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して簡単に作成された魅力的なビデオで、協力的な需要計画を高め、部門間の調整を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業およびオペレーションチームを対象とした45秒のダイナミックなビデオを開発し、需要計画の重要な役割と協力的な需要計画の利点を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でテンポの速いもので、実際の例を示すために多様なメディアライブラリ/ストックサポートを利用し、さまざまな視聴環境でのアクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを補完します。
物流管理者および経営者向けに、サプライチェーンの混乱を管理し、強固な回復力計画を構築するための効果的な戦略を詳述する60秒の情報ビデオを制作します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して真剣でありながら希望に満ちたビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからの簡潔なテキストをビデオに変換し、準備と回復についての影響力のあるメッセージを伝えます。
IT意思決定者およびプロジェクトマネージャー向けに、デジタル化を通じた統合サプライチェーン管理の変革力を強調する30秒の簡潔なビデオを設計します。ビデオは現代的で技術に焦点を当てたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して複雑なアイデアを迅速に伝え、複数のプラットフォームでの配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートのオプションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なサプライ計画ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターを使用してテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑なサプライチェーン計画の概念を簡単に説明できるようにします。これにより、サプライ計画の取り組みの中でのトレーニングや運用更新のコンテンツ作成が効率化されます。
HeyGenは需要計画プロセスのコミュニケーションをどのように効率化しますか？
もちろんです。HeyGenは、需要計画や在庫管理のための明確な説明ビデオを迅速に作成できるようにし、AIアバターと音声生成を利用して、組織内のデジタル化と部門間の調整を強化します。
HeyGenは統合サプライチェーン管理の改善にどのように役立ちますか？
HeyGenは、一貫したブランド化されたビデオコミュニケーションを迅速に作成するためのツールを提供し、統合サプライチェーン管理をサポートします。カスタムブランディングとテンプレートを使用して、割り当て戦略や回復力計画の更新を簡単に共有できます。
HeyGenはサプライチェーンの混乱時にどのようにコミュニケーションを支援しますか？
HeyGenは、サプライチェーンの混乱時に重要な更新を迅速に作成し配信するための力をチームに与えます。テキストからビデオへの変換や字幕などの機能を使用して、リアルタイムの可視性と危機管理戦略を強化するための明確でアクセス可能なコミュニケーションを確保します。