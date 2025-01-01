AI効率でサプライヤートレーニングビデオを作成
高度なAIアバターを使用して、魅力的で高品質かつアクセス可能なベンダートレーニングを迅速に制作し、コンテンツに命を吹き込みます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現在および将来のすべてのサプライヤーを対象に、包括的な調達エコシステムを促進するためのサプライヤーダイバーシティトレーニングビデオを60秒で開発してください。ビジュアルスタイルはサポート的かつ情報提供的で、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを活用し、字幕/キャプションを目立たせて、グローバルなオーディエンスにアクセス可能なトレーニングを提供します。
既存のベンダー向けに新しいプロセスの更新を迅速に視覚的にガイドするための30秒のダイナミックなベンダートレーニングビデオを制作してください。このビデオは、効率的なコンテンツ作成のためにスクリプトからのテキストをビデオに変換し、さまざまなテンプレートとシーンを活用して、視聴者を引きつけ、情報を提供する指導的かつステップバイステップのビジュアルスタイルを採用します。
高度なサプライヤーと内部トレーナーのための効率的なコラボレーションの利点を紹介する45秒の高品質なAI駆動ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで洗練されており、複雑な情報を高い生産価値で伝える権威あるAIアバターをフィーチャーし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なサプライヤートレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、高度なAIアバターとテキストからビデオへのプラットフォームを使用して、魅力的なサプライヤートレーニングビデオを効率的に作成することを可能にします。これにより、重要な情報をベンダーに効果的に伝える高品質なコンテンツを制作できます。
HeyGenがベンダートレーニングのための迅速なビデオ作成に理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、AIボイスアクターとテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから迅速にビデオを作成するプロセスを簡素化します。AIキャプションジェネレーターを備えたプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に生成し、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenはアクセス可能なサプライヤーダイバーシティトレーニングビデオの開発をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、影響力がありアクセス可能なサプライヤーダイバーシティトレーニングビデオを作成するのに適しています。多言語ビデオ作成機能により、重要なメッセージを多様なサプライヤーに効果的に届け、より包括的なプログラムを促進します。
HeyGenはトレーニングビデオでのブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは、カスタムロゴやカラースキームを含む強力なブランドコントロールを提供し、すべてのトレーニングビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持します。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、会社の美学に合った洗練されたビジュアルガイドを提供します。