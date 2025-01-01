AIで簡単にサプライヤー多様性ビデオを作成
強力なAIアバターを使用して魅力的なビデオを作成し、プログラムを強化し、説得力のあるストーリーを伝えましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
内部チームや調達専門家を対象にした60秒のナラティブビデオを開発し、影響力のあるサプライヤー多様性のストーリーを紹介してください。視覚スタイルは証言に基づき、共感を呼ぶもので、実例と明確なテキストオーバーレイを使用してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと字幕/キャプション機能を活用して、包括的なビジネス環境でのアクセシビリティと感情的な共鳴を確保してください。
エグゼクティブリーダーシップや投資家向けに、30秒の簡潔なプロモーションビデオを制作し、強力なサプライヤー多様性戦略がどのようにして大きな競争優位性を提供するかを示してください。視覚スタイルはデータ駆動で大胆なもので、印象的なグラフィックと自信に満ちた権威ある声を組み合わせてください。HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、洗練されたインパクトのあるプレゼンテーションを作成してください。
一般の人々や潜在的な多様なベンダー向けに、50秒の歓迎ビデオを作成し、サプライヤー多様性プログラムを企業の社会的責任の中核要素として紹介してください。視覚的には、コミュニティに焦点を当てた魅力的な美学を目指し、多様な表現をサポートし、温かく歓迎するトーンを使用してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとAIアバターを組み込んで、包括的なアウトリーチの幅を示してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてサプライヤー多様性ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、組織が効率的にサプライヤー多様性ビデオを作成できるようにします。これにより、サプライヤー多様性プログラムの目標とイニシアチブを効果的に伝える高品質なコンテンツを制作できます。
HeyGenでどのようなサプライヤー多様性コンテンツを制作できますか？
HeyGenを使用すると、トレーニングモジュール、プログラム概要、サプライヤーの成功事例など、さまざまなサプライヤー多様性ビデオを生成できます。ビデオテンプレートとカスタムブランディングを活用して、コンテンツがサプライヤー多様性戦略に合致するようにしてください。
HeyGenはどのようにしてサプライヤー多様性イニシアチブのエンゲージメントを向上させますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックで魅力的なビデオに変換し、リアルなAIナレーションとAIアバターを使用してエンゲージメントを向上させます。これにより、サプライヤー多様性イニシアチブのような複雑なトピックが、すべてのステークホルダーにとってよりアクセスしやすく、記憶に残るものになります。
HeyGenは多様なサプライヤー向けの多言語コミュニケーションをサポートできますか？
はい、HeyGenは多言語ナレーションと自動字幕/キャプションを提供することで、多言語コミュニケーションを促進します。これにより、サプライヤー多様性プログラムのメッセージが世界中の多様なサプライヤーにアクセス可能になり、包括的なサプライチェーンを強化します。