AIを活用したサプライヤーダイバーシティトレーニングビデオの作成
AIアバターによる魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオで、包括的なサプライチェーンを変革しましょう。
既存のサプライチェーンマネージャーを対象に、多様なサプライヤーと関わることの説得力のある利点を示す90秒のモチベーショナルビデオを開発してください。ダイナミックでポジティブなビジュアルスタイルを採用し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して実例を示し、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトを魅力的なプレゼンテーションに変換し、サプライヤーダイバーシティプログラムの価値を強化します。
購買に関与するすべての従業員向けに、サプライヤーダイバーシティ方針について効果的にトレーニングする方法に関する実用的なガイダンスを提供する2分間の指導ビデオを作成してください。ビデオは明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、メディアライブラリから関連するストックメディアを取り入れて概念を説明し、自動字幕/キャプションで全ての視聴者にアクセス可能にします。
会社全体のステークホルダー向けに、新しいサプライヤーダイバーシティプログラムの開始を詳述した45秒の企業発表ビデオをデザインしてください。インスパイアリングでありながら情報豊富なビジュアルスタイルを維持し、高品質のナレーション生成を使用して重要なメッセージを伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに適応可能なビデオを作成し、包括的なビジネス環境を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてサプライヤーダイバーシティトレーニングビデオを効率的に作成できますか？
HeyGenはAIアバターとリアルなAIナレーションをテキストから使用して、プロフェッショナル品質のサプライヤーダイバーシティトレーニングビデオを迅速に作成でき、サプライヤーダイバーシティプログラムのコンテンツ制作を大幅に効率化します。
HeyGenはどのような機能を提供してサプライヤーダイバーシティトレーニングを魅力的にしますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、自動キャプション生成、多言語ビデオ作成を提供し、サプライヤーダイバーシティトレーニングコンテンツを魅力的でグローバルな視聴者にアクセス可能にし、ダイバーシティとインクルージョンを効果的に促進します。
HeyGenは新しいサプライヤーダイバーシティプログラムの開始をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenはAI駆動のビデオを簡単に作成してサプライヤーダイバーシティ方針をトレーニングし、多様なサプライヤーと一貫したブランドメッセージで関わることで、組織がサプライヤーダイバーシティプログラムを開始しサポートするのを支援します。
HeyGenでサプライヤーダイバーシティの包括的なコンテンツを生成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは包括的なサプライチェーンのための包括的なコンテンツを開発するのを簡単にします。直感的なテキストからビデオへの機能、AIアバター、自動字幕/キャプションを使用して、サプライヤーダイバーシティメッセージが広く共鳴することを保証します。