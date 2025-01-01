スーパーバイザートレーニングビデオをより速く、より簡単に作成

AIアバターを使用してスクリプトを生き生きとさせる魅力的な従業員トレーニングビデオでリーダーシップ開発を合理化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なマネージャー向けに、職場でよくある課題を60秒のスーパーバイザートレーニングビデオで探求し、特に紛争解決戦略に焦点を当てます。シナリオベースのビジュアルアプローチと落ち着いた権威ある音声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細なビデオスクリプトを簡単にインパクトのあるレッスンに変換します。
サンプルプロンプト2
すべての監督レベルを対象とした従業員トレーニングビデオのシリーズ内で、パフォーマンスレビューのベストプラクティスを詳述した30秒のスリークなマイクロラーニングモジュールを作成します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルとアップビートで励みになる音声を採用し、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを活用して制作プロセスを合理化します。
サンプルプロンプト3
チームリーダーや中間管理職向けに、効果的な委任とチームのエンパワーメントに焦点を当てた50秒のダイナミックなトレーニングビデオでリーダーシップ開発を促進します。HeyGenのボイスオーバー生成を通じて、温かくモチベーショナルな声を簡単に生成し、コンテンツを非常にアクセスしやすく、インパクトのあるものにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スーパーバイザートレーニングビデオの作成方法

AI駆動のコンテンツで効果的なリーダーシップを促進し、スーパーバイザー向けのプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを貼り付ける
まず、細心の注意を払って作成したビデオスクリプトをプラットフォームに貼り付けます。直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能がコンテンツの変換準備を整えます。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
トレーニングコンテンツを表現するために多様なAIアバターから選択します。これらのリアルなデジタルプレゼンターが視聴者を魅了し、メッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
強化と仕上げを追加
重要な強化を追加してビデオを洗練させます。字幕/キャプション機能を有効にして、スーパーバイザートレーニングビデオがすべての視聴者にとってアクセスしやすく、フォローしやすいものにします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
満足したら、高品質のスーパーバイザートレーニングビデオを希望の形式でエクスポートします。チームと魅力的なトレーニングビデオを共有して、リーダーシップ開発を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなリーダーシップコンテンツを開発

スーパーバイザートレーニング内でモチベーショナルなビデオを制作し、リーダーのプロフェッショナルな成長を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なスーパーバイザートレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターと高度なテキストビデオ機能を使用して非常に魅力的なトレーニングビデオを作成し、ビデオ制作のタイムラインを大幅に加速します。直感的なビデオテンプレートとシンプルなスクリプトからビデオへのプロセスを活用して、視聴者の注意を効果的に引きつける魅力的なスーパーバイザートレーニングビデオを開発します。

HeyGenが従業員トレーニングビデオの効果的なAIビデオエージェントである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAIビデオエージェントとして機能し、リアルなAIアバターと洗練されたボイスオーバー生成を利用して、スクリプトをプロフェッショナルな従業員トレーニングビデオに変換します。この強力なAI技術はビデオ制作のワークフロー全体を合理化し、非常に効率的でユーザーフレンドリーです。

HeyGenのAIアバターとビデオテンプレートをリーダーシップ開発コンテンツにカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターとビデオテンプレートの両方に広範なカスタマイズオプションを提供し、リーダーシップ開発コンテンツが組織のブランドとメッセージに完全に一致するようにします。ブランド要素を簡単に統合し、多様なAIアバターから選択し、シーンを調整してユニークでインパクトのあるスーパーバイザートレーニングビデオを制作できます。

HeyGenはトレーニングビデオのクローズドキャプションやさまざまなアスペクト比などのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはすべてのトレーニングビデオに正確なクローズドキャプションを自動生成し、すべての従業員に対するアクセシビリティを大幅に向上させます。さらに、さまざまなアスペクト比でビデオ制作をエクスポートする柔軟性があり、さまざまなプラットフォームやデバイスで最適な表示と品質を保証します。