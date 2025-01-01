サンセット発表ビデオを簡単に作成

製品のフェーズアウトを明確かつプロフェッショナルに伝えます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2Bクライアントやパートナー向けに、プロフェッショナルな60秒の「サンセット発表ビデオ」を開発します。ビデオはクリーンで企業的なビジュアルスタイルを採用し、明確なグラフィックスとブランドカラーをサポートし、フォーマルで情報豊富なナレーションを提供します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、作成プロセスを効率化し、ブランドの一貫性を保ちながら重要な更新を効率的に伝えます。
サンプルプロンプト2
内部チームや従業員向けに、製品のサンセットに関する新しい機会に焦点を当てた30秒の励ましのビデオを制作します。ビジュアルの美学は明るく前向きで、現代的なアニメーションと楽観的なパレットを持ち、エネルギッシュでモチベーションを高める背景音楽と組み合わせます。HeyGenの音声生成を利用して、リーダーシップからのインスピレーションを与えるメッセージを明確に伝え、この移行期間中にチームの士気を高めます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアでの一般向け発表のためのインパクトのある15秒のビデオをデザインし、「サンセット発表ビデオを作成する」というフレーズをコアメッセージとして使用します。この短く魅力的な作品は、活気に満ちたダイナミックなビジュアルスタイルが必要で、タイムラプスの夕日アニメーションと太字のテキストオーバーレイ、そしてアップビートで注目を集めるオーディオトラックを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、簡潔なスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換し、迅速な配信と広範なリーチに最適です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サンセット発表ビデオの作成方法

カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、AI音声を使用して、プロフェッショナルで明確な製品フェーズアウトメッセージを作成し、効果的に視聴者に情報を伝えます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
会社の更新に適したカスタマイズ可能なテンプレートを選択することから始めます。明確でプロフェッショナルな基盤を確立するために、特定の製品フェーズアウトメッセージに適応させます。
2
Step 2
コンテンツを作成する
スクリプトを作成し、ビデオエディタに入力します。メッセージを一貫して魅力的に伝えるために、さまざまなAIアバターから選択します。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声を生成する
高品質なAI音声を使用してサンセット発表ビデオを強化します。ブランドアイデンティティに合った声を選び、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
4
Step 4
エクスポートして共有する
ビデオの正確性とインパクトを確認します。完成したサンセット発表ビデオを希望のアスペクト比でエクスポートし、効率的なソーシャルメディア共有とコミュニケーションの準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品移行のためのコミュニケーションを強化

.

AIを活用して製品の変更や移行を明確にする情報豊富なビデオを作成し、理解を深め、顧客の混乱を減らします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なサンセット発表ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、製品のフェーズアウト発表のための魅力的で引き込まれるビデオを作成する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、AI音声を利用して、更新を明確に伝えながらプロフェッショナルなトーンを維持します。これにより、メッセージが情報豊富であり、視聴者に受け入れられやすくなります。

HeyGenは発表ビデオメーカーのためにどのようなAI駆動ツールを提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高品質なAI音声を含む高度なAI駆動ツールを提供し、スクリプトを洗練されたビデオに変換します。これらの機能は、テキストからビデオへの変換能力と組み合わせて、さまざまな会社の更新のための強力な発表ビデオメーカーとなります。また、字幕や背景音楽を簡単に追加して、完全なプロダクションを実現できます。

製品のフェーズアウトのためのカスタマイズ可能な発表ビデオテンプレートはありますか？

はい、HeyGenは、製品のフェーズアウトシナリオを含む明確なコミュニケーションのために特別に設計されたさまざまなカスタマイズ可能な発表ビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートはプロフェッショナルな出発点を提供し、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに効果的なビデオを迅速に作成することができます。直感的なドラッグアンドドロップエディタを使用して、特定のニーズに簡単に適応させることができます。

HeyGenはサンセットビデオにブランド要素を統合できますか？

もちろんです。HeyGenは、すべてのサンセット発表ビデオにブランドアイデンティティをシームレスに組み込むことを可能にします。ロゴや特定のブランドカラーを簡単に追加し、フォントを選択して、すべての会社の更新に一貫性を持たせることができます。これにより、コミュニケーション全体でプロフェッショナルで認識しやすいブランドイメージを維持するのに役立ちます。