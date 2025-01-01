注目を集める日焼け止めビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、ヘアプロテクションなどのハウツービデオを簡単に生成し、コンテンツ作成を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般の人々を対象にした30秒の説明ビデオを作成し、日焼け止めの塗り方とその利点に関する一般的な誤解を解消します。このビデオは、フレンドリーなAIアバターが主要な事実をクリーンで権威あるビジュアルスタイルで伝え、読みやすい字幕を付けてアクセシビリティを確保します。音声は情報を伝えつつも親しみやすいトーンを維持し、日焼け止めを忘れない理由を強調します。
スキンケアに関心のある個人や家族を対象に、顔と体の完全な日焼け止めルーチンを紹介する60秒のライフスタイルビデオを制作します。ビジュアルは暖かく招待的で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、さまざまな屋外環境での適切な塗布技術を示し、穏やかなバックグラウンドミュージックを伴います。このプロンプトは、日常的な日焼け止め対策を強調することを奨励します。
日常的な日焼け止めの重要性に焦点を当てた15秒のダイナミックな公共サービスアナウンスをデザインし、迅速でインパクトのあるコンテンツを求めるソーシャルメディアユーザーをターゲットにします。ビジュアルスタイルは印象的で直接的であり、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してメッセージを強化する力強いナレーションを生成します。最終ビデオがさまざまなプラットフォームに最適化できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenで魅力的な日焼け止めビデオを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルな日焼け止めビデオを簡単に作成することを可能にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが視聴者に顔と体の日焼け止めの重要性を理解させる魅力的なコンテンツを生成します。
HeyGenはDIYヘアプロテクションのチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、ヘアプロテクションを含むDIYチュートリアルの作成に最適です。直感的なプラットフォームを使用して、ステップバイステップの指示を明確で魅力的なビデオに変換し、ボイスオーバー生成と字幕を完備します。
HeyGenはソーシャルメディアで日焼け止めのヒントを共有するのに最適なのはなぜですか？
HeyGenは、TikTokなどのプラットフォーム向けに短くてインパクトのあるビデオを制作するプロセスを簡素化します。柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なテンプレートを使用して、重要な日焼け止めメッセージを伝え、視聴者が日焼け止めを忘れないようにします。
HeyGenは日焼け止めに関する教育コンテンツを作成する専門家をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、セレブリティヘアスタイリストなどの専門家が日焼け止めやヘアプロテクションに関する高品質な教育ビデオを制作するための強力なツールを提供します。AIアバターとブランディングコントロールを活用してプロフェッショナルな外観を維持し、オリジナルのサウンドとメッセージを明確に伝えます。