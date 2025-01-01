注目を集める日焼け止めビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、ヘアプロテクションなどのハウツービデオを簡単に生成し、コンテンツ作成を簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々を対象にした30秒の説明ビデオを作成し、日焼け止めの塗り方とその利点に関する一般的な誤解を解消します。このビデオは、フレンドリーなAIアバターが主要な事実をクリーンで権威あるビジュアルスタイルで伝え、読みやすい字幕を付けてアクセシビリティを確保します。音声は情報を伝えつつも親しみやすいトーンを維持し、日焼け止めを忘れない理由を強調します。
サンプルプロンプト2
スキンケアに関心のある個人や家族を対象に、顔と体の完全な日焼け止めルーチンを紹介する60秒のライフスタイルビデオを制作します。ビジュアルは暖かく招待的で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、さまざまな屋外環境での適切な塗布技術を示し、穏やかなバックグラウンドミュージックを伴います。このプロンプトは、日常的な日焼け止め対策を強調することを奨励します。
サンプルプロンプト3
日常的な日焼け止めの重要性に焦点を当てた15秒のダイナミックな公共サービスアナウンスをデザインし、迅速でインパクトのあるコンテンツを求めるソーシャルメディアユーザーをターゲットにします。ビジュアルスタイルは印象的で直接的であり、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してメッセージを強化する力強いナレーションを生成します。最終ビデオがさまざまなプラットフォームに最適化できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

日焼け止めビデオの作成方法

HeyGenの強力なAI機能を使用して、価値あるヒントや製品の洞察を共有するための日焼け止めビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
ビデオコンセプトを選ぶ
日焼け止めビデオのクリエイティブな方向性を選択します。ハウツーコンテンツや「DIYヘアプロテクション」を強調するものなど、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロジェクトを開始します。
2
Step 2
魅力的なスクリプトを作成
日焼け止めとその利点に関する明確で製品に正確な言語でスクリプトを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、テキストをシームレスにビジュアルストーリーに変換します。
3
Step 3
ビジュアルと音声を追加
関連するメディアを取り入れてビデオを強化します。AIアバターを選んでコンテンツを提示し、ヘアプロテクションのヒントにプロフェッショナルで魅力的な顔を加えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ブランディングコントロールを調整して一貫した外観にし、ビデオを完成させます。その後、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの日焼け止め広告を作成

日焼け止めやその他の日焼け止め製品を効果的に宣伝するための魅力的なビデオ広告を数分で開発します。

よくある質問

HeyGenで魅力的な日焼け止めビデオを作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルな日焼け止めビデオを簡単に作成することを可能にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが視聴者に顔と体の日焼け止めの重要性を理解させる魅力的なコンテンツを生成します。

HeyGenはDIYヘアプロテクションのチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは、ヘアプロテクションを含むDIYチュートリアルの作成に最適です。直感的なプラットフォームを使用して、ステップバイステップの指示を明確で魅力的なビデオに変換し、ボイスオーバー生成と字幕を完備します。

HeyGenはソーシャルメディアで日焼け止めのヒントを共有するのに最適なのはなぜですか？

HeyGenは、TikTokなどのプラットフォーム向けに短くてインパクトのあるビデオを制作するプロセスを簡素化します。柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なテンプレートを使用して、重要な日焼け止めメッセージを伝え、視聴者が日焼け止めを忘れないようにします。

HeyGenは日焼け止めに関する教育コンテンツを作成する専門家をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、セレブリティヘアスタイリストなどの専門家が日焼け止めやヘアプロテクションに関する高品質な教育ビデオを制作するための強力なツールを提供します。AIアバターとブランディングコントロールを活用してプロフェッショナルな外観を維持し、オリジナルのサウンドとメッセージを明確に伝えます。