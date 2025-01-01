AIの力で後継者計画ビデオを作成

HRリーダーを引き付け、AIを使用してプロフェッショナルな後継者計画ビデオを作成することで人材開発を加速します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中堅管理職と経営幹部を対象に、後継者計画を通じた人材開発とリーダーシップ開発の大きな価値を強調する60秒のダイナミックなビデオを作成し、将来のリーダーのパイプラインを構築することの重要性を強調します。ビジュアルスタイルはモチベーショナルで先進的であり、現代的なグラフィックスとアップビートな音楽スコアを使用して行動を促します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンは、このようなインパクトのあるコンテンツの迅速な作成を支援します。
サンプルプロンプト2
部門長とチームリーダーを対象に、後継者を特定するための重要なステップと利用可能な開発機会を説明する30秒の簡潔なビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的であり、落ち着いたガイドの声に同期したシンプルなステップバイステップのアニメーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用することで、書かれたガイダンスを魅力的なビジュアルナラティブに効率的に変換し、明確な字幕/キャプションでさらに強化します。
サンプルプロンプト3
HRリーダーとL&Dスペシャリスト向けに、パーソナライズされたメッセージでトレーニングのエンゲージメントを最大化する後継者計画ビデオの作成方法を示す革新的な50秒のビデオを制作します。ビジュアル的には豊かでクリエイティブであり、多様なシナリオとカスタマイズオプションを紹介し、現代的なサウンドデザインを伴います。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートは、これらのユニークなビジュアルナラティブを作成するための豊富なリソースを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム全体で簡単に適応可能です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

後継者計画ビデオの作成方法

AIを使用してプロフェッショナルな後継者計画ビデオを簡単に制作し、人材開発とリーダーシップトレーニングを効率化します。

Step 1
スクリプトを作成
後継者計画のコンテンツをエディターに貼り付け、HeyGenのテキストビデオ機能を活用して即座にドラフトを生成します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、ビデオをナレーションしてプロフェッショナルで魅力的な人間味を加えます。
Step 3
ブランディングとビジュアルを追加
会社のロゴ、カラー、背景音楽をブランディングコントロールを使用して組み込み、ビデオが人材開発の目標に合致するようにします。
Step 4
エクスポートと共有
高解像度で最終的な後継者計画ビデオを生成し、内部プラットフォーム全体でシームレスに共有して効果的な学習を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

将来のリーダーと労働力開発を鼓舞

後継者計画を伝え、従業員を鼓舞し、組織内でのリーダーシップ開発を促進するためのモチベーショナルなビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはHRリーダー向けの後継者計画ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、HRリーダーが後継者計画ビデオを簡単に作成できるようにします。強力なプラットフォームを使用してテキストをビデオに変換し、さまざまなAIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートを選択して、広範な制作知識がなくても魅力的な内部学習コンテンツを構築できます。

後継者計画ビデオでAIアバターを使用する主な利点は何ですか？

HeyGenの後継者計画ビデオでAIアバターを利用することで、プロフェッショナルな一貫性と効率性がもたらされます。後継者の特定や開発機会に関する重要な情報を魅力的に伝えるのに役立ち、人材開発の取り組みのトレーニングエンゲージメントを大幅に向上させます。

特定の会社のブランディングで後継者計画ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、会社のブランドアイデンティティに合わせて後継者計画ビデオを完全にカスタマイズすることを可能にします。ロゴ、ブランドカラー、特定のメッセージを組み込んで、すべてのリーダーシップ開発コンテンツが組織の文化に真に響くようにしながら、計画を見直すことができます。

HeyGenはビデオを通じて人材パイプラインの構築プロセスをどのように強化しますか？

HeyGenは、重要な後継者計画ビデオの制作を効率化することで、人材開発を強化する効率的な方法を提供します。プラットフォームを活用することで、後継者の特定から開発機会の概要まで、将来のリーダーのパイプライン構築をサポートする高品質で情報豊富なコンテンツを一貫して提供できます。