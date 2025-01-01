AI動画でサブスクリプション管理を強化
複雑なサブスクリプション管理のセットアップとトレーニングを簡素化。スクリプトからのテキスト-to-ビデオで実装準備を迅速に行いましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
システム管理者とセキュリティアーキテクト向けに、ユーザーとセキュリティの設定における重要なシステム要件とベストプラクティスを詳述する1.5分間の技術概要を開発してください。動画は詳細でチュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威ある声で、AIアバターを利用して複雑な情報を明確に提示します。これは、技術ガイドを伝えるHeyGenのAIアバターの優れたデモンストレーションとなります。
技術コンサルタントとパワーユーザー向けに、Functional Setup Managerを使用した高度なサブスクリプション設定に焦点を当てた2分間の詳細なデモンストレーション動画を制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的で実用的にし、画面共有要素をシミュレートし、元気なAIアバターが補助的なナレーションと共に提示します。動画には、HeyGenの機能を通じて生成された字幕/キャプションを含め、アクセシビリティと明確さを確保してください。
ビジネスアナリストとオペレーションマネージャー向けに、45秒の簡潔な説明動画を設計し、「Subscription 360」ビューが重要なタスクを合理化し、包括的な洞察を提供する方法を示してください。動画はダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルと自信に満ちたトーンを持ち、視覚的に重要な利点を強調します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、効率的に説得力のある明確なメッセージを届けてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
より多くのコースを作成し、世界中の学習者にリーチ.
プロジェクト計画、重要なタスク、Functional Setup Managerのための広範な学習モジュールを開発し、サブスクリプション設定の広範な理解を確保します。
よくある質問
HeyGenは新しいサブスクリプションの実装をどのようにサポートしますか？
HeyGenを使用すると、新しい「サブスクリプション管理」システムの「実装準備」フェーズを効率化する「プロジェクト計画動画」を作成できます。HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを活用して、チーム向けに明確で簡潔な指導コンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenを使用してサブスクリプション設定のユーザーをどのようにトレーニングするのが最適ですか？
HeyGenは「サブスクリプション設定」のトレーニングモジュールを簡単に作成でき、ボイスオーバーと字幕付きのダイナミックな動画を生成できます。「Functional Setup Manager」内の「重要なタスク」を強調し、「ユーザーとセキュリティ」設定を示すことで、チームが各ステップを理解できるようにします。
HeyGenはサブスクリプションサービスのシステム要件を文書化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは「Subscription 360」プラットフォームの詳細な「システム要件」を文書化するのに最適です。HeyGenのテキスト-to-ビデオとメディアライブラリ機能を使用して、視覚的に明確な説明動画を制作し、潜在的な「既知の問題」や複雑なセットアップ手順に対処できます。
HeyGenは新しいサブスクリプションの「オプトインとセットアップ」プロセスをどのように支援しますか？
HeyGenは新しい「サブスクリプション」のオンボーディング体験を向上させ、「オプトインとセットアップ」を提供するためのブランド化された動画ガイドを作成できます。HeyGenのテンプレートとブランディングコントロールを利用して、ユーザーベース全体で一貫したプロフェッショナルな外観を確保しながら「サブスクリプションの実装を開始」します。