学生向けメンタルヘルストレーニングビデオを簡単に作成
重要なメンタルウェルビーイング教育を、アクセスしやすい正確な字幕/キャプションを簡単に追加して、学生に届ける魅力的な短編ビデオで提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中学生、その教師、保護者向けに、一般的なメンタルヘルスの課題（不安や学業のプレッシャーなど）を説明する90秒の教育ビデオを開発してください。この説明ビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、明確さと正確さを確保し、明確なインフォグラフィックとシンプルなアニメーションで提示され、包括的な字幕/キャプションでアクセシビリティと理解を補完します。
高校生を対象にした効果的なセルフケア戦略を描く45秒の魅力的なビジュアルストーリーテリング作品を制作してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、共感できるシナリオを描写し、学生の社会的および感情的なウェルビーイングを促進するために、励ましのナレーションを伴います。
教師や学校の専門家向けに、学生のメンタルヘルスの初期兆候を特定するための迅速な洞察を提供する30秒の簡潔なトレーニングビデオを設計してください。このプロフェッショナルなビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して効率的に構築され、さまざまな校内プラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートで、重要な情報を明確に伝え、教職員全体でメンタルヘルスの意識を高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは学生向けメンタルヘルストレーニングビデオの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは、学校や教育者がAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、影響力のある学生向けメンタルヘルストレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを魅力的な教育ビデオに変換し、ビジュアルストーリーテリングで学生のメンタルウェルビーイングを促進します。
学生向けのアニメーションメンタルヘルスビデオを使用する利点は何ですか？
HeyGenで作成されたアニメーションメンタルヘルスビデオは、学生の注意を引き、抽象的な概念を効果的に説明します。社会的および感情的なウェルビーイングのようなトピックをよりアクセスしやすくし、学生のメンタルヘルスの意識と記憶力を大幅に向上させることができます。
教育者はHeyGenでK-12のメンタルヘルスビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは教育者がブランド化されたテンプレート、包括的なメディアライブラリ、パーソナライズされたAIアバターを活用して、K-12の学生向けメンタルヘルスビデオを完全にカスタマイズできるようにします。これにより、コンテンツが学生に関連し、共感を呼び起こし、効果的なメンタルヘルス教育を促進します。
HeyGenはメンタルウェルビーイングに関する教育ビデオのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはすべての教育ビデオに正確なキャプションと字幕を自動生成し、学生のメンタルウェルビーイングに関するコンテンツがすべての学習者にアクセス可能であることを保証します。このアクセシビリティへの取り組みは、学生向けのメンタルヘルス意識キャンペーンのリーチと影響を高めます。