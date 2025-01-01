AIでストレス軽減トレーニングビデオを作成

複雑な心理学をメンタルウェルビーイングのための実行可能な洞察に変え、テキストからビデオへの機能を使用して制作を効率化します。

189/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近のストレスの生理的影響に関する新しい研究結果と、メンタルウェルビーイングを向上させる効果的な技術を説明する60秒の情報ビデオを開発してください。このビデオは、健康愛好家や企業のウェルネスプログラムマネージャーを対象とし、理解しやすいグラフィックと権威あるが親しみやすい音声ナレーションを用いたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してください。
サンプルプロンプト2
日常生活でのストレス管理のための希望のメッセージと実用的なヒントを提供する30秒のインスピレーションビデオを制作してください。圧倒されていると感じ、モチベーションを求めている個人を対象にしたこのビデオは、明るく励みになるイメージと楽観的な音楽スコアを持つ高揚感のあるビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのAIアバター機能を使用して魅力的なAIアバターによって提供されます。
サンプルプロンプト3
一般的なストレス管理に焦点を当てたバーチャルウェルネスプログラムの重要な要素を紹介する50秒の簡潔なビデオをデザインしてください。このビデオは、HR部門や組織のリーダーを対象としており、現代的で魅力的なビジュアルスタイルと明確で利益を重視したメッセージング、親しみやすくプロフェッショナルなトーンが求められます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速に洗練されたプレゼンテーションを組み立ててください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ストレス軽減トレーニングビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動ツールを活用して、メンタルウェルビーイングと実用的な戦略を促進する効果的なストレス軽減トレーニングビデオを効率的に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ストレス軽減トレーニングビデオのための魅力的なコンテンツを開発します。HeyGenのテキストからビデオへの機能を利用して、書かれた戦略を魅力的なビジュアルに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
マインドフルネス技術を紹介するためのAIアバターを選びます。プロフェッショナルで親しみやすいプレゼンターが、ストレス管理コンテンツの提供を強化します。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加
実用的な戦略のための明確な指示でビデオを強化します。ボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルで落ち着いたナレーションを提供し、ストレス軽減メッセージを強化します。
4
Step 4
広範なリーチのためにエクスポート
トレーニングビデオを最終化し、メンタルウェルビーイングをサポートするために配信します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームや視聴者に最適化されたコンテンツを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるメンタルウェルネスコンテンツを制作

.

視聴者をインスパイアし、モチベーションを高めるビデオを制作し、メンタルウェルビーイングとストレス軽減をサポートします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なストレス軽減トレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なストレス軽減トレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。あなたの治療コンテンツや実用的な戦略を、メンタルウェルビーイングをサポートするプロフェッショナルなオンラインビデオに迅速に変換できます。

HeyGenはストレス管理プログラムのための魅力的なコンテンツの開発を支援できますか？

はい、HeyGenはバーチャルウェルネスプログラムを含むストレス管理プログラムのための魅力的なコンテンツの開発を支援するように設計されています。ボイスオーバー生成や豊富なメディアライブラリなどの多様な機能を活用して、新しい研究やマインドフルネス技術をインスピレーションビデオに統合できます。

HeyGenはブランド向けにストレス軽減ビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色を使用してストレス軽減ビデオをカスタマイズできます。これにより、トレーニングビデオがバーチャルウェルネスプログラムの美学とプロフェッショナルな基準に完全に一致することを保証します。

HeyGenを使ってストレス管理に関する高品質なオンラインビデオを簡単に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、ストレス管理に焦点を当てた高品質なオンラインビデオを非常に簡単に制作できるようにします。ユーザーフレンドリーなテンプレートと字幕/キャプションを追加する機能を使用して、健康と心理学に関する明確で影響力のあるメッセージを視聴者に届けることができます。