ストレングストレーニングインストラクションビデオを簡単に作成
AIアバターを使用して独自のカスタムエクササイズビデオと指示を簡単に追加し、フィットネスコンテンツを変革します。
ジムオーナーやオンラインフィットネス教育者向けに設計されたシームレスな90秒のビデオを使用して、新しいストレングスワークアウトを組み立てる方法を学びましょう。このビデオは、メディアライブラリからの既存のストレングスエクササイズと外部リンクコンテンツを視覚的に組み合わせ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、マルチプラットフォーム配信のためのダイナミックでモチベーションを高めるビジュアルスタイルを維持します。
フィットネスアプリ開発者やコンテンツマネージャーを対象としたこの45秒のチュートリアルは、エクササイズライブラリを効率的に管理するプロセスを詳述しています。エクササイズ指示を迅速に編集したり、コレクションからエクササイズを削除したりする方法を、クリーンでインターフェースに焦点を当てたビジュアルスタイルで紹介します。HeyGenのAIアバターを使用してステップを提示し、技術ガイドに一貫性と魅力的な顔を追加します。
ビデオ作成に不慣れな個人インストラクター向けに、ワークアウトに単一のエクササイズブロックを追加する方法を説明する包括的な2分間のガイドを作成します。詳細な書面による指示を含め、このビデオは詳細な画面録画の上に落ち着いた明確なナレーションを特徴とし、すべてのステップが簡単に理解できるようにします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、複雑なステップを簡単で魅力的にナレーションし、「エクササイズ指示を書き出す」を簡単にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタムストレングストレーニングインストラクションビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を活用して、プロフェッショナルな「ストレングストレーニングインストラクションビデオ」を簡単に作成できるようにします。特定の「エクササイズ指示」を入力し、HeyGenが視覚的および聴覚的なコンポーネントを生成することで、「カスタムストレングスエクササイズ」を作成できます。
HeyGenに独自のストレングスエクササイズやビデオを統合できますか？
はい、HeyGenは「独自のビデオを追加」して「エクササイズライブラリ」を強化することを可能にします。「ビデオURL」を提供するか、HeyGenの強力なメディア機能を活用して「カスタムエクササイズ」のデモンストレーションを補完することができます。
新しいワークアウトのためのエクササイズ指示を構築し詳細化するためにHeyGenはどのようなツールを提供しますか？
「新しいストレングスワークアウト」のために、HeyGenはコンテンツを構築するための直感的なツールを提供します。異なるセグメントのために「ブロックを追加」したり、「単一のエクササイズ」エントリーを追加したりすることができ、「エクササイズに名前を付け」、「エクササイズ指示を書き出す」ことができるテキストビデオを使用して、各動きのための明確なガイダンスを確保します。
HeyGenはエクササイズライブラリのコンテンツの管理と編集をどのようにサポートしますか？
HeyGenは「エクササイズライブラリ」の管理を簡素化し、コンテンツが最新で正確であることを保証します。「エクササイズ」を簡単に編集したり、「エクササイズ指示」を更新したり、「エクササイズ」を削除したりして、ダイナミックでパーソナライズされたフィットネスコンテンツのコレクションを維持できます。