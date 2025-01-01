AIアバターで戦略計画動画を作成

HeyGenのAIアバターを使用して作成された魅力的な動画で、チームと組織を簡単に整合させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
組織内のチームを対象にした45秒の動画を想像し、完全な整合性を促進する戦略計画の作成方法を示します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して協力的なシナリオを示し、心を高揚させる音楽トラックで強調します。この短い作品は、チーム内での統一されたビジョンの重要性を明確にすることを目的としています。
サンプルプロンプト2
組織のために戦略計画動画を作成する任務を負った個人向けに作成された30秒の動画を想像し、効果的なコンテンツのベストプラクティスを凝縮します。現代的でテンポの速いビジュアル美学を提示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的に作成します。オーディオはパンチがあり、直接的で、効果的で魅力的なメッセージを伝えるための重要なヒントを提供します。
サンプルプロンプト3
新しいリーダーやマネージャー向けに、戦略計画の基本概念とその重要性を紹介する90秒の情報動画を作成します。ビジュアルプレゼンテーションはインスピレーションを与えるもので、シネマティックなプロフェッショナル音楽とHeyGenのAIアバターを使用したモチベーショナルなボイスオーバーを特徴とし、ナレーションに説得力を持たせます。この動画は、明確に定義された戦略計画が組織の成功に不可欠である理由を確立することを目的としています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

戦略計画動画の作成方法

クリスタルクリアな戦略計画動画でチームを力づけ、組織を精密かつ整合性のある目標に導きましょう。

1
Step 1
戦略計画スクリプトを作成
戦略計画プロセスを概説するスクリプトを作成します。その後、メッセージを伝える魅力的なAIアバターを選択し、戦略計画を実現します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加するか、自分のビジュアルをアップロードして動画を強化します。ロゴや色などの組織のブランディングコントロールを適用し、チームにベストプラクティスを伝えるための一貫した外観を実現します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
ボイスオーバー生成を利用してメッセージを明確に伝えます。自動的に字幕とキャプションを追加し、戦略計画動画がアクセスしやすく、マネージャーやリーダーであれ、チーム全体での整合性を促進します。
4
Step 4
動画をエクスポート
完成した戦略計画動画を希望のアスペクト比でダウンロードし、チームと共有する準備を整えます。この最終ステップにより、ビジョンを伝える戦略計画動画を効果的に作成することができます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チームの整合性を促進

戦略的ビジョンを伝え、組織の共通目標とベストプラクティスに向けてチームを動機付けるためのインスピレーションを与える動画を作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の組織が効果的な戦略計画動画を作成するのを助けますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、効率的に戦略計画動画を作成することを可能にします。これにより、戦略計画のコミュニケーションが簡素化され、チームに対して明確で魅力的な内容を保証します。

HeyGenは戦略計画プロセスをサポートするためにどのような特定の機能を提供していますか？

HeyGenは、戦略計画プロセスをサポートするために特別に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートやブランディングコントロールを含む豊富な機能セットを提供します。これらのツールは、視覚的一貫性を維持し、組織全体でのより大きな整合性を促進します。

HeyGenで私のチームの独自の戦略計画を反映するように動画をカスタマイズすることは可能ですか？

はい、HeyGenを使用すると、戦略計画動画を完全にカスタマイズしてチームに共鳴させることができます。ブランディングコントロールを活用してロゴや色を追加し、メディアライブラリから特定のビジュアルを統合して、独自の戦略計画を真に反映させることができます。

HeyGenはリーダーやマネージャーが戦略計画のベストプラクティスを伝えるのをどのように支援しますか？

HeyGenは、リーダーやマネージャーが高品質な動画を通じて戦略計画のベストプラクティスを効果的に伝えることを可能にします。ボイスオーバー生成や字幕などの機能を備えたHeyGenは、これらの重要なメッセージが明確でアクセスしやすく、チーム全体に簡単に理解されることを保証します。