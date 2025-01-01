投資家を惹きつける戦略的投資ビデオを作成

説得力のある投資家向けピッチビデオを簡単に作成。スクリプトからのテキストを活用して、価値提案を強調し、重要な資金調達を確保します。

139/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
破壊的な技術を求めるベンチャーキャピタリスト向けに、データ駆動型のビジュアルとエネルギッシュで説得力のあるトーンで資金調達のための革新的なビジネスモデルを示す、45秒のダイナミックなビデオを開発してください。HeyGenのAIアバターを活用して、重要な数値を提示します。
サンプルプロンプト2
高所得者層や機関投資家向けに、映画のようなビジュアルと魅力的なストーリーテリングでコアチームとそのビジョンを紹介する、60秒の洗練されたビデオをデザインしてください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、豊かな背景映像を強調し、強力なストーリーテリング技術を駆使します。
サンプルプロンプト3
初期段階のスタートアップ創業者を対象に、一般的な投資問題とそのエレガントな解決策を明確に説明する、30秒の情報ビデオを制作してください。画面上の簡潔なテキストと親しみやすい声を使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能でアクセシビリティを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

戦略的投資ビデオの作成方法

プロフェッショナルなタッチで資金を確保し、潜在的なエンジェル投資家に価値提案を効果的に伝える説得力のある投資家向けピッチビデオを作成します。

1
Step 1
投資家向けピッチスクリプトを作成
ビジネスモデル、問題、解決策、チームを明確に伝える簡潔なスクリプトを作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストを使用したビデオ生成」を利用して、テキストをダイナミックなビデオにシームレスに変換し、AIアバターをプレゼンターとして活用します。
2
Step 2
インパクトのあるビジュアルを追加
重要なポイントやデータを示す魅力的なビジュアルを取り入れてプレゼンテーションを強化します。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、メッセージを強化する関連画像、ビデオ、音楽を見つけます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを適用
すべての言葉が明確でインパクトのあるものとなるようにビデオを洗練し、強力な行動喚起を促します。HeyGenの正確な「ナレーション生成」を利用して、権威ある一貫したトーンを作り出し、メッセージを強化します。
4
Step 4
戦略的資金調達のためにエクスポート
資金調達に重要な多様なプラットフォーム向けにビデオを準備します。HeyGenの柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを活用して、ソーシャルメディア、投資家ポータル、または直接プレゼンテーションに完璧にフィットするビデオを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックな企業ストーリーテリング

.

AIビデオを活用して、企業のビジョン、問題解決の適合性、チームを力強く紹介し、投資家の信頼を築き、資金を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして投資家向けピッチビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストを活用して、プロフェッショナルな投資家向けピッチビデオの制作を効率化し、価値提案とビジネスモデルに集中できるようにします。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオピッチを確保するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む包括的なブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリ、高品質のナレーション生成を提供し、エンジェル投資家に響く魅力的でプロフェッショナルなビデオピッチを作成します。

HeyGenは私のストーリーを効果的に伝える戦略的投資ビデオの開発を支援できますか？

もちろんです。HeyGenを使用すれば、説得力のあるスクリプトを簡単に作成し、AIアバターを活用して問題、解決策、チームを効果的に伝え、強力なストーリーテリング技術で視聴者を魅了する戦略的投資ビデオを作成できます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けのピッチデッキの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、さまざまなアスペクト比でピッチデッキを作成およびエクスポートできるようにし、ソーシャルメディアから正式なプレゼンテーションまで、あらゆるプラットフォームに最適化された資金調達メッセージを提供します。字幕とキャプションを完備し、最大限のアクセシビリティと明確な行動喚起を実現します。