結果を生み出す戦略的ブリーフィングビデオを作成
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、クリエイティブブリーフを魅力的なビデオコンテンツに素早く変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
四半期の主要メッセージを要約した45秒の簡潔なビデオブリーフを作成し、上級幹部に向けて発信します。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でデータ駆動型にし、シャープなグラフィックスと明確で権威ある声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能で正確な情報を提供します。
マーケティングチームを対象とした30秒のダイナミックなクリエイティブブリーフビデオを作成し、新しいキャンペーンのターゲットオーディエンスと望ましい感情的反応を強調します。ビデオはインスパイアリングでモダンなビジュアル美学を持ち、アップビートな音楽と魅力的なビジュアルを使用し、HeyGenの自動字幕/キャプションで完全なアクセシビリティを確保します。
リモートセールスチーム向けに50秒の説明ビデオを作成し、新しい製品機能とその価値提案を詳述します。トーンはエネルギッシュで説得力があり、製品デモンストレーションをフレンドリーなナレーションで紹介し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを取り入れてエンゲージメントを高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは戦略的ブリーフィングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは書かれたコンテンツをプロフェッショナルな戦略的ブリーフィングビデオに迅速かつ効率的に変換します。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、広範なビデオ制作を必要とせずにプロジェクトの目的と主要メッセージを伝えることができ、必要な時間と労力を大幅に削減します。
効果的なビデオコンテンツのためにビデオブリーフに含めるべき重要な要素は何ですか？
効果的なビデオブリーフは、プロジェクトの目的、ターゲットオーディエンス、主要メッセージ、意図した配信チャネルを明確に示すべきです。HeyGenは、これらの要素を魅力的なビデオコンテンツに変換し、クリエイティブブリーフが視聴者に響くインパクトのあるビデオ制作に直接つながるようにします。
HeyGenはすべてのビデオプロジェクトでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のブランドイメージをすべての戦略的ブリーフィングビデオに組み込むことができます。これにより、全体的なマーケティング戦略と完全に一致し、会社のブランドイメージを強化する一貫したビデオコンテンツが確保されます。
HeyGenはマーケティングチームが高品質なビデオブリーフを作成するのをどのように支援しますか？
HeyGenは、シンプルなテキストスクリプトから高品質な戦略的ブリーフィングビデオを迅速に作成することを可能にします。AIナレーション、カスタマイズ可能なテンプレート、自動字幕などの機能を備えたHeyGenは、ビデオ目標を効率的に達成し、全体的なビデオマーケティング戦略を強化し、さまざまなビデオコンテンツのニーズに対するチームの生産性を向上させます。