コンバージョンを促進するセールスビデオにおけるストーリーテリングの作成

魅力的なナラティブでセールスを促進する；HeyGenのAIアバターが迅速に感情的なつながりを作成するのを助けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2B営業チームとマーケティングマネージャーを対象に、セールスコンバージョンに大きな影響を与える「B2Bストーリーテリング」を活用するための60秒の指導ビデオを作成してください。現代的で洗練された企業ビジュアルの美学を提示し、AIアバターによるダイナミックで自信に満ちたナレーションを提供し、「セールスビデオにおけるストーリーテリング」を向上させる方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
商品マーケターやeコマースビジネスに最適な、セールスを促進する魅力的な商品ストーリーを作成する技術を示す30秒の説得力のあるビデオを制作してください。テンポの速い、視覚的に豊かなスタイルを採用し、明確な商品ショーケースとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換して、簡潔で影響力のあるメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
将来のセールスリーダーやコンテンツクリエーターに向けて、真に影響力のあるセールスピッチのための「ストーリーテリングの技術をマスターする」50秒のナラティブをデザインしてください。ビデオはインスピレーションを与えるシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、モチベーションを高める権威ある声を特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを効果的に活用して、力強く「魅力的なナラティブ」を構築します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

セールスビデオにおけるストーリーテリングの作成方法

最先端のAIを使用して強力なストーリーを織り交ぜ、視聴者を魅了し、エンゲージメントを促進する魅力的なセールスビデオの作成技術をマスターしましょう。

1
Step 1
魅力的なナラティブを作成する
セールスビデオにおけるストーリーテリングを作成するために、視聴者に関連する痛点と解決策に焦点を当てた魅力的なスクリプトを開発します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、ストーリーを簡単にビジュアル形式に変換します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択する
ブランドを最もよく表し、ターゲットオーディエンスに共鳴する多様なAIアバターから選択し、セールスビデオにおいて本物のつながりとプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
感情的なつながりを強化する
HeyGenの音声オーバー生成を利用して、ナラティブの感情的な影響を高めます。これにより、メッセージが深く共鳴し、セールスビデオにプロフェッショナルなタッチが加わります。
4
Step 4
エクスポートと配信
アスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートでセールスビデオを最終調整します。強力でストーリー主導のコンテンツを共有し、セールス目標を達成し、顧客と効果的に接続します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの魅力的なセールスコンテンツを制作する

テキストをダイナミックなコンテンツに変換し、潜在的な購入者を引き付け、エンゲージメントを促進するために、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的な短編セールスビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてセールスビデオで魅力的なストーリーテリングの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの生成を活用して、セールスビデオで魅力的なストーリーテリングを作成する力をユーザーに提供します。シンプルなテキストスクリプトを感情的なつながりと影響力のあるセールスのための強力なビジュアルメッセージに変換し、視聴者に共鳴する魅力的なナラティブを作成できます。

HeyGenは影響力のあるセールスビデオを開発するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリを含む影響力のあるセールスビデオを開発するための包括的な機能を提供します。これらの機能により、効率的なコンテンツ作成が可能になり、ビデオマーケティングの取り組みがメッセージを効果的に伝えるのに役立ちます。

HeyGenはビデオマーケティングのための高品質な音声オーバーとAIアバターの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは高品質な音声オーバーとリアルなAIアバターの制作に優れており、ビデオマーケティングを際立たせます。AI Voice Actor技術により、明瞭でプロフェッショナルなナレーションが保証され、B2Bストーリーテリングや一般的なセールスビデオのビジュアルを完璧に補完します。

HeyGenのプラットフォームを使用した魅力的なナラティブのコンテンツ作成はどれほどシームレスですか？

HeyGenは魅力的なナラティブのコンテンツ作成を非常にシームレスにし、テキストスクリプトを直接ダイナミックなビデオに変換できます。直感的なFree Text to Video Generatorにより、複雑なビデオ編集スキルなしでストーリーテリングの技術をマスターすることができます。