ビジネス動画のストーリーテリングでオーディエンスを引きつける

魅力的なブランドストーリーを作成して顧客を引きつけ、リーチを拡大しましょう。直感的なテキスト-to-ビデオ機能でスクリプトを強力な動画コンテンツに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
確立されたブランドをターゲットにした60秒のアニメーションマーケティング動画を作成し、新しい視点で独自のブランドストーリーを伝えます。洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、スリークなモーショングラフィックスとインスパイアリングな音楽を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、物語を効率的に洗練されたプレゼンテーションに変換し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してブランドのエートスに合った高品質のビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト2
新機能を紹介するための30秒の簡潔な説明動画を開発し、複雑な概念を簡素化する効果的な物語技法を使用します。動画は明るくクリーンなビジュアルスタイルで、魅力的なアニメーション要素と明るく親しみやすいナレーションを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを実装して迅速なプロトタイピングを行い、字幕/キャプションを含めて重要な情報を明確に伝え、最大限のアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに、注目をすばやく集め、クイックヒントや「ユーレカモーメント」を強調するために設計された15秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは高速でエネルギッシュで、大胆なテキストオーバーレイとトレンドのサウンドエフェクトを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、AIアバターを統合してヒントを直接かつ魅力的に伝えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビジネス動画のストーリーテリングを作成する方法

プロフェッショナルな動画ツールを使用して、オーディエンスに響く魅力的なビジネスストーリーを作成し、エンゲージメントを促進します。

1
Step 1
コアナラティブを作成する
「ビジネスストーリーテリング」の角度と主要メッセージを定義します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して動画の流れを構築し、魅力的なブランドストーリーを確保します。
2
Step 2
ダイナミックな動画スクリプトを書く
視聴者を引きつける「物語技法」に焦点を当ててスクリプトを開発します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用して、自動的に動画を生成し、制作時間を節約します。
3
Step 3
魅力的なビジュアルを追加する
「動画ストーリーテリング」を生き生きとさせます。HeyGenの「AIアバター」からブランドを表現するものを選ぶか、自分のメディアを追加して、物語に魅力的なビジュアルを確保します。
4
Step 4
ストーリーをエクスポートして共有する
「コンテンツ作成」を洗練し、アクセスしやすくします。「字幕/キャプション」を追加して広範なリーチを確保し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームで公開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの動画広告を作成する

ブランドのストーリーを効果的に伝え、注目を集め、コンバージョンを促進するインパクトのある動画広告をデザインします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス動画の魅力的なストーリーテリングを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、ビジネスが強力な動画ストーリーテリングを作成するのを支援します。スクリプトを魅力的な物語に変換し、マーケティング動画やコンテンツ作成をよりアクセスしやすく効率的にします。

HeyGenはどのような機能を提供して、ブランドストーリー動画の信憑性を確保しますか？

HeyGenは、ロゴや色を統合するためのブランディングコントロール、AIアバター、ナレーションなどの強力なツールを提供し、ブランドストーリーが一貫して伝えられるようにします。これにより、顧客ストーリー動画や説明動画でオーディエンスに響く信憑性のあるコンテンツを作成できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの高品質なビジネス動画の制作を効率化できますか？

もちろんです。HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能とAI生成のトランスクリプション、豊富なメディアライブラリを組み合わせることで、迅速な動画制作が可能です。これにより、専門的なマーケティング動画や説明動画を技術的なスキルをあまり必要とせずに一貫して作成できます。

HeyGenはさまざまなビデオマーケティングのニーズに対応する多様な物語技法をどのようにサポートしますか？

HeyGenは柔軟なテンプレート、カスタマイズ可能なシーン、アスペクト比のリサイズを提供し、さまざまなマーケティング動画に物語技法を適応させることができます。説明動画や顧客ストーリー動画など、HeyGenはオーディエンスに合わせた魅力的なストーリーを作成するのに役立ちます。