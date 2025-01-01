AIアバターで防災準備ビデオを作成

HeyGenの高度なボイスオーバー生成を使用して、重要な安全情報を効果的に伝えます。

サンプルプロンプト1
沿岸地域の住民を対象にした60秒の説得力のある公共サービス広告を開発し、「ハリケーンリスクを知る」ことの重要性を強調します。ビデオは劇的でありながら情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、衛星画像が地域の影響に移行する様子を示し、真剣で権威あるナレーションで強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、潜在的な危険と必要な予防策を簡潔かつ効果的に示すダイナミックなビジュアルシーケンスを作成します。
サンプルプロンプト2
洪水が発生しやすい地域の住民向けに、嵐の緊急時における迅速な「避難計画」を詳述した30秒の簡潔なビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションは明確でミニマリストなもので、ステップを示すためにシンプルなアニメーションやインフォグラフィックを使用し、落ち着いた緊急の声で伴います。この「緊急計画」セグメントは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、迅速に重要で実行可能なアドバイスを生成することができます。
サンプルプロンプト3
地域グループやコミュニティリーダー向けに、厳しい天候の際およびその後の「コミュニケーション計画」の重要性を説明する45秒のコミュニティ重視のビデオをデザインします。ビジュアルトーンは協力的で安心感のあるもので、コミュニティメンバーが互いに支え合う様子を示し、温かく励みになる音声スタイルで補完します。これらの「準備ビデオ」のメッセージを強化するために、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を組み込み、多様な声を含めることで、共有された責任感と準備の意識を育みます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

防災準備ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なAIプラットフォームを使用して、効果的な防災準備ビデオを迅速に制作し、コミュニティに重要な安全情報を明確かつプロフェッショナルに届けます。

1
Step 1
テンプレートを選択するか、新規作成を開始
公共サービスアナウンスメントに特化したHeyGenのAI駆動テンプレートから選択し、防災準備ビデオの迅速かつ効率的なスタートを切ります。
2
Step 2
AIボイスでナラティブを作成
重要な安全情報スクリプトを貼り付け、AIボイスアクターを使用して説得力のあるナレーションを生成し、視聴者に明確かつ効果的に伝えます。
3
Step 3
AIアバターを統合
多様なAIアバターから選択し、防災準備メッセージを視覚的に伝え、ビデオコンテンツに人間味を加えます。
4
Step 4
ビデオを完成させてエクスポート
正確な字幕を自動的に追加してアクセシビリティを向上させ、完成した準備ビデオをレンダリングして、さまざまなチャネルで広く配信します。

使用例

防災準備トレーニングビデオを強化

AIを活用したダイナミックなビデオを作成し、複雑な安全手順を簡素化することで、防災準備トレーニングのエンゲージメントと記憶保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な防災準備ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なAIツールを提供し、効果的で情報豊かな防災準備ビデオを迅速に作成できます。カスタマイズ可能なシーン、AIアバター、テキストからビデオへの機能を活用して、安全情報スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換できます。

HeyGenは防災に関する公共サービス広告のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

公共サービス広告のために、HeyGenはAI駆動のテンプレートとカスタマイズ可能なシーンの豊富なライブラリを提供しています。これらの機能を活用して、嵐の高潮に関するPSAなどの説得力のあるビデオコンテンツを制作し、重要な安全情報を効果的に伝えることができます。

HeyGenを使用してプロフェッショナルなハリケーン準備ビデオを簡単に制作できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなハリケーン準備ビデオの制作を簡素化します。直感的なインターフェースを使用して、AIボイスアクターを活用し、スクリプトからボイスオーバーを生成することで、高品質な準備ビデオの作成が誰にでも可能になります。

HeyGenは、山火事のPSAなど、さまざまな種類の準備ビデオを生成するために使用できますか？

もちろん、HeyGenは山火事のPSAやその他の公共サービス広告を含むさまざまな種類の準備ビデオを生成するために多用途に使用できます。多言語のボイスオーバーをサポートしているため、コミュニケーション計画の一環として、多様なオーディエンスに重要な安全情報を効果的に伝えることができます。