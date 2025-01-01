人を引き付ける店舗オープニングビデオを作成
素晴らしいプロモーションビデオでビジネスを立ち上げましょう。グランドオープニングテンプレートとシーンを簡単にカスタマイズして、目を引く盛り上がりを作り出します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいショップのための45秒の歓迎のアナウンスを想像してみてください。これは、どのビジネスオーナーにも使いやすい店舗オープニングビデオを作成するための完璧な例です。新しい起業家やマーケティングマネージャーをターゲットに、明るく温かいビジュアルスタイルとAIアバターによるフレンドリーなナレーションを使用し、HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、メッセージを簡単に伝えましょう。
HeyGenのソーシャルメディアテンプレートを活用して、多様なオンラインオーディエンス、特にeコマースビジネスやソーシャルメディアマーケターを引き付ける、目を引く60秒のソーシャルメディアバズクリエイターを開発しましょう。このトレンディで活気あるビデオは、人気のある背景音楽とアニメーションテキストを組み込み、自動生成された字幕/キャプションを完備し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してリーチを最大化します。
小売店のマネージャーやイベントプランナーを対象にしたプロフェッショナルな30秒のプロモーションビデオを制作し、彼らがどれほど簡単にビデオ作成プロセスを向上させることができるかを紹介します。このクリーンで洗練されたクリップは、インスパイアリングな背景音楽と明確なナレーションを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを調達し、新しいオープニングの興奮を伝える魅力的なナレーション生成を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして店舗オープニングビデオを迅速かつ効果的に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、グランドオープニングテンプレートを含む幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しており、目を引くプロモーションビデオを簡単に作成できます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化し、最大のインパクトと盛り上がりを実現します。
HeyGenはグランドオープニングプロモーションのためにどのようなビデオテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、グランドオープニングやプロモーションビデオ専用に設計された使いやすいビデオテンプレートを多数提供しています。これには、汎用性のあるソーシャルメディアテンプレートやイントロビデオテンプレートが含まれており、魅力的でプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenのグランドオープニングビデオテンプレートを自分のブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、独自のロゴ、色、特定のメッセージを使用してグランドオープニングビデオテンプレートを完全にカスタマイズできます。AIアバターと高度なナレーション生成を使用して、独自の外観と雰囲気をさらに個別化できます。
HeyGenはどのようにして店舗オープニングビデオを異なるプラットフォームに最適化しますか？
HeyGenは強力なアスペクト比のリサイズ機能と高品質なエクスポートオプションを提供しており、YouTubeなどのさまざまなプラットフォームに完璧に最適化された店舗オープニングビデオを保証します。これにより、プロモーションビデオが選択したすべてのチャンネルでプロフェッショナルで目を引く外観を維持します。