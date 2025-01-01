店舗閉店ビデオを作成：インパクトのある発表
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな閉店ビデオを簡単にデザインし、明確にコミュニケーションを取ります。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忠実な顧客や地域社会に向けた、心のこもった45秒の「閉店ビデオ」メッセージを作成し、誠実な別れを伝えます。柔らかい照明と穏やかで反省的なサウンドトラックを特徴とするノスタルジックで温かいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用して、カメラに出演することなく個人的な感謝を伝えます。
好奇心旺盛な見物客や将来の顧客の興味を引くための、20秒の「工事中の店舗閉店ビデオ」を制作します。このビデオは、洗練された現代的なビジュアルと微妙なアンビエント音楽を用いて、神秘的でプロフェッショナルな美学を醸し出し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、高品質な建築やトランジション映像を組み込みます。
バーゲンハンターやソーシャルメディアユーザーをターゲットにした、緊急の15秒「店舗閉店」告知をリテールInstagramポストテンプレートとして生成します。このビデオは、直接的で高インパクトなビジュアルスタイルを要求し、太字のテキストオーバーレイとクイックカットを組み合わせ、エキサイティングなサウンドエフェクトを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して迅速に展開します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな店舗閉店ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、使いやすい「デザインテンプレート」と豊富な「ストックビデオ」や「ビデオクリップ」のライブラリを提供することで、プロフェッショナルな「店舗閉店ビデオ」の作成を簡素化します。これにより、企業は「店舗」閉店のためのインパクトのあるコンテンツを迅速に制作できます。
閉店ビデオをブランドや特定のメッセージでカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ロゴや色を「閉店ビデオ」に組み込むための強力なブランディングコントロールを提供します。また、スクリプトからのテキストビデオを使用してカスタムメッセージを伝え、「ビデオ」にプロフェッショナルなナレーションを生成することもできます。
店舗閉店ビデオの制作において、どのような品質を期待できますか？
HeyGenは、高品質な「店舗閉店ビデオ」コンテンツを制作することを可能にし、「4K映像」やリアルなAIアバターのオプションを含みます。また、「Instagramポストテンプレート」など、さまざまなプラットフォームに合わせて「ビデオ」を簡単にリサイズできます。
HeyGenは「閉店」や「工事中」のビデオ告知を迅速に作成するのに適していますか？
はい、HeyGenは効率性を重視して設計されており、すぐに「工事中の店舗閉店ビデオ」告知や「閉店」メッセージを、利用可能な「ビデオクリップ」を使用して迅速に作成できます。スクリプトからプロフェッショナルな「ビデオ」コンテンツを生成し、字幕を追加することで、プロセスをシームレスにします。