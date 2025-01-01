製品をより多く販売するための在庫可視性ビデオを作成
AIアバターを活用してテキストを魅力的な在庫可視性ビデオに変換し、コスト効果の高いソリューションで製品の可視性を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターを対象にした45秒のモダンなビデオを開発し、ビデオマーケティングを在庫可視性戦略に簡単に統合する方法を示してください。AIアバターを駆使したクリーンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを活用して、製品の可視性を強調する最先端のプレゼンテーションを行いましょう。
サプライチェーンマネージャー向けに、在庫可視性ビデオを簡単に作成する効果的な方法を示す60秒の情報ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で指導的であり、ステップバイステップのビジュアルとサポート的なバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速にコスト効果の高いソリューションを構築しましょう。
eコマース起業家やソーシャルメディアマネージャーを対象にした30秒のダイナミックなビデオを作成し、ブランド認知を構築するための一貫した在庫可視性コンテンツの力を強調してください。ビデオはストーリー駆動のアプローチで、心を高揚させる音楽を伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を統合して、ソーシャルメディア配信のための魅力的なナラティブを作成しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオマーケティングを強化できますか？
HeyGenは、最先端のAIアバターを使用して魅力的なコンテンツを生成することで、マーケターがビデオマーケティングを向上させるのを支援します。テキストから簡単にビデオを作成し、ブランド認知とオーディエンスとのつながりを複雑な制作なしで高めることができます。
HeyGenでどのような種類のプロフェッショナルビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、説明ビデオ、製品デモ、顧客の声など、さまざまなプロフェッショナルビデオを作成できます。私たちのプラットフォームは、製品の可視性と全体的な在庫可視性ビデオを効率的に向上させる魅力的なコンテンツを生成するのに役立ちます。
HeyGenを使ってテキストからどのくらい早く魅力的なビデオを生成できますか？
HeyGenを使用すると、先進的なテキスト-to-ビデオ機能とリアルなAIボイスアクターを使用して、スクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換できます。この効率的なプロセスは、高品質なコンテンツをコスト効果高く作成するためのソリューションを提供します。
HeyGenはAIアバターを使用して魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenの革新的なAIアバターは、プラットフォームの中心にあり、テキストスクリプトから直接魅力的なビデオを作成することができます。これにより、ソーシャルメディアやYouTubeビデオなど、さまざまな用途においてビデオ作成がアクセスしやすく、強力になります。