AIでSTEMワークショップビデオを簡単に作成
STEMワークショップのための魅力的なビジュアル学習体験を生成します。スクリプトからダイナミックなビデオに変換する強力なテキストからビデオへの機能を活用してください。
オンラインコースのインストラクター向けに、プロフェッショナルで簡潔なコースモジュールを作成することを目的とした90秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、クリーンで企業的なプレゼンテーションスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトを目立たせ、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、落ち着いた説明的なナレーションを生成します。
STEMワークショップに参加する学生を対象とした45秒のプロモーションビデオを作成し、STEMワークショップの参加を促進し、好奇心を刺激することを目的としています。ビジュアルスタイルは、科学的なビジュアライゼーションと実世界の応用を紹介し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと親しみやすいナレーションで補完され、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に制作します。
グローバルなSTEM学習者向けに、STEM教育におけるアクセシビリティのための正確な字幕/キャプションの重要性を強調する2分間の説明ビデオを生成してください。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能によって生成された正確な画面上の字幕を使用し、ニュートラルで情報豊かな声で複雑なアイデアを明確に伝えるAI駆動のSTEM教育ビデオクリエーターとしての役割を果たします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてSTEM教育ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な「テキストからビデオへのジェネレーター」を活用して、スクリプトを洗練された「STEM教育ビデオ」に変換します。多様な「AIアバター」から選択し、「ナレーション生成」や「正確な字幕/キャプション」を利用して、「K-12教育者と学生」に「複雑なSTEMの概念」を明確にします。
HeyGenはSTEMワークショップの参加を促進するためにどのような特定の機能を提供しますか？
HeyGenは「AI駆動のビデオテンプレート」とカスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」の豊富なライブラリを提供し、「STEMワークショップの参加を促進」します。これらの機能により、「K-12教育者と学生」は、広範なビデオ制作スキルを必要とせずに「魅力的なビジュアル学習体験」を作成できます。
HeyGenを使用してSTEM指導ビデオのブランド一貫性をどのように確保できますか？
HeyGenには強力な「ブランディングコントロール」が含まれており、ロゴやブランドカラーを「STEM教育ビデオ」や「指導ビデオ」に直接統合することができます。これにより、すべての「オンラインコース」や学習資料にプロフェッショナルで一貫した外観を確保します。
HeyGenが複雑なSTEMコンテンツの作成に効率的である技術的機能は何ですか？
HeyGenは「テキストからビデオへのジェネレーター」機能、「ナレーション生成」、および「正確な字幕/キャプション」を提供し、「科学的ビジュアライゼーション」や詳細な「STEM教育ビデオ」の制作を大幅に効率化します。その「テンプレートとシーン」は、プロフェッショナルな「オンラインコース」の作成をさらに加速させます。