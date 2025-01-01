運営委員会ビデオを簡単に作成

HeyGenのAIアバターを活用して、明確で魅力的なコミュニケーションを実現し、会議の効果を高めましょう。

179/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、プロジェクトのマイルストーンと次のステップについて迅速な洞察を提供する45秒のプロジェクトガイダンスクリップを作成します。ダイナミックで情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを通じてシームレスに統合されたチャートやデータビジュアライゼーションを組み込みます。このAI駆動のビデオテンプレートは、迅速でプロフェッショナルな更新を提供します。
サンプルプロンプト2
ステークホルダーや上級管理職向けに、60秒の運営委員会ビデオアップデートを、リアルなデジタルペルソナがプレゼンテーションします。ビジュアルと音声のスタイルはモダンで洗練されており、企業のプロフェッショナリズムを伝えます。HeyGenのAIアバターを活用して、パーソナライズされた高品質のAIボイスオーバーメッセージを届け、複雑な更新を簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト3
運営委員会ビデオの30秒の要約ビデオを生成し、委員会メンバーや関連チームに重要な意思決定ポイントを伝えます。ビジュアルアプローチは直接的で事実に基づき、画面上の重要なテキストを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して直接作成された正確なナレーションで補完します。このAI駆動のビデオは、コミュニケーションの明確さと効率を保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

運営委員会ビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動ツールを使用して、会議アジェンダ、プロジェクトガイダンス、更新をプロフェッショナルで魅力的なビデオに効率的に変換します。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから開始
HeyGenのプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選択するか、スクリプトを直接貼り付けて運営委員会の更新を開始します。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
自然で高品質なAIボイスオーバーを備えた「AIアバター」を選択して、運営委員会の情報を伝えます。
3
Step 3
自動キャプションで強化
運営委員会のために、ビデオに正確な「字幕/キャプション」を自動生成して、明確なコミュニケーションとアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
ブランド化されたビデオをエクスポート
ロゴや色などの「ブランドコントロール」を適用し、プロフェッショナルなビデオを最終化してエクスポートし、共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビジョナリービデオで行動を促す

.

戦略的ビジョンを伝え、プロジェクトの勢いを促進する魅力的なビデオを作成して、委員会メンバーやステークホルダーを動機付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な運営委員会ビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはAI駆動のビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、魅力的な運営委員会ビデオを作成するプロセスを簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルで高品質なビデオに変換し、時間とリソースを大幅に節約します。

HeyGenは企業向けコミュニケーションのためにどのようなAI駆動のビデオテンプレートを提供していますか？

HeyGenは、会議アジェンダビデオやプロジェクトガイダンスクリップを含む、企業のビデオニーズに特化した多様なAI駆動のビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、すべてのコミュニケーションにおいてプロフェッショナルで一貫したプレゼンテーションを保証します。

HeyGenのAIアバターとAIボイスアクターはどのようにしてビデオ作成とエンゲージメントを向上させますか？

HeyGenの最先端のAIアバターとAIボイスアクターテクノロジーは、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、高品質のAIボイスオーバーを提供します。これにより、複雑なビデオ制作や撮影を必要とせずに、プロフェッショナルな品質で魅力的なビデオを効率的に作成できます。

HeyGenを使用してプロフェッショナルな品質のビデオを作成するのは簡単ですか？AIキャプションなどの機能を含めて。

はい、HeyGenは直感的なプラットフォームを提供し、AIキャプションジェネレーターによって自動生成される字幕/キャプションなどの機能を提供します。ブランドコントロールやさまざまなアスペクト比オプションを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに洗練された魅力的なビデオを簡単に作成できます。