AIを使ったスタンドアップトレーニングビデオの作成
AIアバターを使用して、時間を節約し、定着率を向上させる魅力的な社員トレーニングビデオを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客向けに、新機能のアップデートを簡潔かつ明確に紹介する60秒の製品ウォークスルービデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、機能の動作を示す画面録画を取り入れ、画面上のテキストオーバーレイで補完します。すべてのユーザーのアクセシビリティを向上させるために、HeyGenの字幕/キャプションを自動生成し、落ち着いた説明的な声を添えてください。
社内の営業チーム向けに、異議処理のクイックヒントを紹介する30秒のセールストレーニングビデオを開発してください。このダイナミックなビデオは、鮮やかな色彩とエネルギッシュな音楽を活用して高いエンゲージメントを維持し、アニメーションのスポークスパーソンをフィーチャーします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルでインパクトのあるメッセージを迅速に組み立て、チームを即時の適用に向けて動機付けます。
すべてのスタッフ向けに、組織内での効率的な知識共有の新しいベストプラクティスを示す90秒の企業トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでプロフェッショナルであり、インフォグラフィック要素と自然な音声を組み合わせます。このビデオはさまざまなプラットフォームに簡単に適応できる必要があるため、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、デスクトップとモバイルデバイスの両方で最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIを活用して魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。当社のプラットフォームはAIアバターとテキストからビデオへの技術を駆使し、スクリプトを洗練されたコンテンツに変換します。これにより、社員トレーニングビデオや製品ウォークスルーの制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenで企業トレーニングビデオに使用できるAIアバターの種類は？
HeyGenは、ブランドやさまざまなトレーニングニーズに合わせてカスタマイズ可能な多様なAIアバターを提供しています。企業トレーニングビデオや顧客向け教育において、一貫性のあるプロフェッショナルなAIプレゼンターを作成し、メッセージを効果的に伝えることができます。
HeyGenはトレーニングコンテンツのアクセシビリティのために多言語と字幕をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成と自動字幕により、トレーニングビデオのアクセシビリティとリーチを大幅に向上させます。これにより、簡単に翻訳が可能となり、社員トレーニングビデオがグローバルな視聴者に理解されやすくなり、教育がより効率的で包括的になります。
HeyGenは技術的なチュートリアルビデオや製品ウォークスルーの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは、複雑なビデオ編集なしで明確な技術的チュートリアルビデオや詳細な製品ウォークスルーを制作するのに最適です。スクリプトから直接、AIを活用した魅力的なビデオを簡単に生成し、さまざまなハウツービデオや技術的なチュートリアルのプロセスを効果的に示すことができます。