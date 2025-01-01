AIでステークホルダー向けコミュニケーション動画を即座に作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、企業コミュニケーションを簡素化し、明確で簡潔なメッセージを届けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
投資家や主要パートナーなどの外部関係者向けに、1.5分間の洗練されたエグゼクティブアナウンスメントを作成してください。この動画は、信頼性と自信を持ったビジュアルスタイルを必要とし、リアルなAIアバターを使って企業コミュニケーションメッセージを伝えることが重要です。HeyGenのAIアバター機能を利用して、プロフェッショナルなスポークスパーソンを作成し、メッセージがグローバルな視聴者に対して信頼性とプロフェッショナリズムを持って響くようにしてください。
国際的な地域にわたる新入社員向けに、2分間の包括的なオンボーディングセグメントを制作してください。この動画は、明確で情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、親しみやすいトーンで補完されるべきです。多言語の字幕/キャプション機能を活用し、HeyGenの多言語ボイスオーバーを利用して、グローバルなアクセシビリティを優先してください。目的は、言語的背景に関係なく、すべての内部関係者に会社の基本方針と文化を効率的に伝えることです。
新しい会社の方針や機能をすべての従業員に説明する45秒間の動画をデザインしてください。この動画は、簡潔で視覚的に魅力的なスタイルで作成されるべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速なシーンの切り替えを促進し、情報を消化しやすく提示してください。目的は、効果的な内部コミュニケーションのために動画コンテンツを簡単にカスタマイズし、すべての関連する関係者が新しい情報を迅速に採用できるようにすることです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスクリプトから動画を簡単に作成しますか？
HeyGenは強力なAI動画生成ツールとして、あなたの書いたスクリプトを直接プロフェッショナルで魅力的な動画に変換します。テキストを入力するだけで、HeyGenの技術がアニメーション、AIボイスアクターの生成、字幕/キャプションの自動追加を行い、エンドツーエンドの動画生成プロセスを効率化します。
HeyGenは私のブランドのアイデンティティに合わせて動画コンテンツをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業コミュニケーションに合わせて動画コンテンツを完全にカスタマイズできます。ブランドのロゴ、色、フォントを取り入れ、AIを活用したビデオテンプレートを使用して、一貫性のあるプロフェッショナルなステークホルダー向けコミュニケーション動画を作成できます。
HeyGenで利用可能なAIアバターと多言語ボイスオーバーのオプションは何ですか？
HeyGenは、メッセージを効果的に伝えるための多様なAIアバターを提供しています。これに加えて、AIボイスアクター技術によって生成された自然なボイスオーバーの中から選択でき、多言語ボイスオーバーのオプションもあり、プロジェクトの最新情報をより広い視聴者に届けることができます。
HeyGenは企業コミュニケーションのための動画共有をどのように簡単にしますか？
HeyGenは企業コミュニケーションとプロジェクトの最新情報を作成するプロセス全体を効率化し、簡単な動画共有をエンドツーエンドの動画生成の一部として組み込んでいます。カスタマイズされた動画コンテンツが完成したら、プラットフォームは内部および外部の関係者とコンテンツを簡単に共有するためのシンプルなエクスポートツールを提供します。