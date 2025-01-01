ステークホルダー調整ビデオを簡単に作成

プロフェッショナルなAIアバターを活用して、チームを引き込み、明確な社内コミュニケーションを確保します。

202/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトのキックオフに向けた90秒の魅力的なビデオを開発し、プロジェクトのステークホルダー全員を最初から調整します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、プロジェクトの目標とタイムラインを迅速に明確にし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで補完します。トーンは熱意を持ちながらもプロフェッショナルであり、協力と共通の理解を促進します。
サンプルプロンプト2
重要な会社方針の変更を全従業員に伝えるための洗練された2分間のエグゼクティブアナウンスメントビデオを制作します。リアルなAIアバターと高品質のボイスオーバー生成を使用して、権威と重厚さを持ってメッセージを伝えます。ビジュアルの美学は企業的で信頼性があり、すべての内部プラットフォームでシームレスに配信できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに45秒の簡潔なトレーニングセッションビデオを設計し、社内コミュニケーションツールのベストプラクティスに焦点を当てます。この指導ビデオは、事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用して迅速に開始し、学習と記憶保持を強化するために自動生成された字幕/キャプションを組み込みます。ビジュアルスタイルは親しみやすく、複雑な情報を多様な視聴者にとって理解しやすくします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ステークホルダー調整ビデオの作成方法

AIを活用した魅力的でプロフェッショナルなビデオで、社内コミュニケーションを効率化し、全員が同じページにいることを確認します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
ビデオのための正確なメッセージを書きます。HeyGenはスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの機能を提供します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
ライブラリから魅力的なAIアバターを選び、メッセージを明確に伝えます。
3
Step 3
自然なボイスオーバーを追加
AIによって生成された自然なボイスオーバーでビデオを強化し、明確なコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
キャプションを適用しエクスポート
アクセシビリティのために自動生成されたキャプションでビデオを仕上げ、コンテンツをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるエグゼクティブコミュニケーションを提供

.

エグゼクティブアナウンスメントやビジョン共有のためのプロフェッショナルでインスパイアリングなビデオを作成し、ステークホルダーの調整と士気を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的なステークホルダー調整ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ステークホルダー調整のためのプロフェッショナルなビデオを迅速かつ効率的に作成する力を提供します。AIアバターと自然なボイスオーバーを利用して、複雑なメッセージを明確に伝え、チームの更新情報やエグゼクティブアナウンスメントを魅力的にします。

HeyGenのAIアバターとボイスオーバーがリアルに感じられる技術的な特徴は何ですか？

HeyGenの高度なAIツールは、テキストからビデオへの先進的な技術を通じて、非常にリアルなAIアバターと自然なボイスオーバーを生成します。これにより、プロジェクトのキックオフやトレーニングセッションなどの社内コミュニケーションが本物でプロフェッショナルに聞こえます。

HeyGenはアクセシビリティと理解を向上させるために自動生成されたキャプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべてのビデオコンテンツに自動生成されたキャプションを提供し、すべての視聴者に対してアクセシビリティと理解を向上させます。この機能により、ステークホルダー調整ビデオがより広い視聴者に効果的に届きます。

HeyGenは調整ビデオ以外のさまざまな社内コミュニケーションニーズに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、プロジェクトのキックオフやチームの更新情報、トレーニングセッションなど、あらゆる社内コミュニケーションに対応できる多用途なツールです。プロフェッショナルな品質とシームレスな配信で魅力的なビデオを作成し、企業メッセージに最適なAIツールです。