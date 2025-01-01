AI効率でスタッフトレーニングビデオを作成
スクリプトからプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に生成し、従業員のオンボーディングと知識共有を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のスタッフ向けに、新しいソフトウェアアップデートを詳細に説明する60秒の包括的なハウツーチュートリアルビデオを設計します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用し、明確な字幕/キャプションでサポートされることを目指します。クリーンでステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションと、効果的な知識共有のための情報豊富で明瞭なナレーションを目指してください。
営業チームを対象にした30秒のエネルギッシュな説明ビデオを制作し、新しい製品機能を紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、迅速で視覚的に豊かな制作を行います。音声はアップビートで簡潔にし、効果的なトレーニングビデオのために重要な利点を強調します。
管理職向けに、内部トレーニングビデオを効率的に制作することでコストとリソースを節約する方法を示す90秒の説得力のあるビデオを開発します。このビデオは、HeyGenのシームレスなボイスオーバー生成機能を強調し、権威あるビジュアルスタイルと明確でプロフェッショナルなナレーションを持ち、賢明な投資を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスタッフトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをAIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換することで、スタッフトレーニングビデオの作成を簡単にします。これにより、ビデオ編集の経験がなくてもビデオ制作プロセスが簡素化されます。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを作成するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレート、ダイナミックなアニメーションオプションを含むクリエイティブツールを提供し、視覚的に魅力的なコンテンツをデザインして注意を引き、効果的に知識を共有することができます。
HeyGenは従業員オンボーディングコンテンツのブランディングをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、従業員オンボーディングビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、ブランドカラー、特定のフォントを簡単に統合し、すべての内部コミュニケーションで一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenはチュートリアルビデオにボイスオーバーやキャプションを追加することをサポートしていますか？
はい、HeyGenはテキストからのボイスオーバー生成をシームレスにサポートし、ハウツーチュートリアルビデオに自然なナレーションを提供します。さらに、プラットフォームは自動的に字幕とキャプションを生成し、すべての従業員がコンテンツにアクセスしやすく、フォローしやすくします。