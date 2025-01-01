AIでスプリントレポートビデオを作成

複雑なJiraデータをAIアバターを使用して魅力的なビジュアルストーリーに変換し、迅速なチームコミュニケーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

開発チームやクロスファンクショナルチーム内で「チームコミュニケーション」を促進する60秒の「スプリントレビューと要約ビデオ」をデザインします。このビデオは、アニメーション化されたグラフィックと親しみやすいAIアバターを特徴とするフレンドリーで協力的なビジュアルスタイルを採用し、進捗と協力を強調するためにアップビートなバックグラウンドミュージックをサポートします。
プロジェクトマネージャーやプロダクトオーナー向けに「スプリントレポートビデオを作成する」ための30秒の簡潔なビデオを作成し、「AI駆動のテンプレート」を活用して「簡単なビデオ作成」を実現します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで構造化され、非常に情報量が多く、インフォグラフィックスタイルのデータプレゼンテーションに焦点を当て、HeyGenのテンプレートとシーンによる直接的でプロフェッショナルなトーンを提供します。
販売やマーケティングを含む可能性のある広範な内部チーム向けに、複雑なデータを「魅力的なビデオ」に変える「ビジュアルストーリーテリング」を使用した90秒の洗練されたビデオを開発します。この包括的な要約は、画面録画、データビジュアライゼーション、ダイナミックなトランジションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能によってプロフェッショナルで放送品質の出力を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スプリントレポートビデオの作成方法

AI駆動のテンプレートとアバターを使用してスプリントデータを魅力的なビデオスプリント要約に簡単に変換し、ビジュアルストーリーテリングでチームコミュニケーションとステークホルダーの関与を強化します。

Step 1
テンプレートから作成
効率とインパクトを重視したAI駆動のテンプレートから選択して、スプリントレポートビデオを開始します。
Step 2
コンテンツを追加
スプリントデータやスクリプトを入力し、レポートを提示するAIアバターを選択します。
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
ブランドの色やロゴを使用してビジュアルストーリーテリングを強化します。
Step 4
要約をエクスポート
さまざまなアスペクト比で魅力的なスプリント要約を生成し、簡単に共有できるスナックサイズの更新情報としてダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スプリントの進捗を効果的に視覚化

魅力的なAI駆動のビジュアルストーリーテリングを使用して、複雑なJiraデータとスプリントの成果を明確に提示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なスプリントレポートビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはテキストを魅力的なビジュアルに変換することで、魅力的なスプリントレポートビデオの作成を簡素化します。AI駆動のテンプレートと直感的なインターフェースにより、簡単にスナックサイズの更新情報を共有できます。

HeyGenは既存のデータを使用してスプリント要約の作成を自動化できますか？

HeyGenは、書かれた更新情報をダイナミックなビデオに変換することで、ビデオレポートとスプリント要約の作成を自動化する力を提供します。AI駆動のテンプレートとテキストからビデオへの機能を活用して、作成プロセスを効率化し、一貫したビジュアルストーリーテリングを確保します。

HeyGenはチームコミュニケーションとステークホルダーの関与におけるビジュアルストーリーテリングに最適なのはなぜですか？

HeyGenは、ダイナミックなAIアバターとリッチメディアサポートを通じて、チームコミュニケーションとステークホルダーの関与のためのビジュアルストーリーテリングを強化します。複雑な情報を明確かつ魅力的に伝える魅力的なスプリントレビューと要約ビデオを作成できます。

HeyGenのAIアバターとAIボイスアクターはスプリントレビュー動画をどのように強化しますか？

HeyGenのAIアバターとAIボイスアクターは、スプリントレビュー動画にプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供します。伝えたいメッセージを明確に届け、従来の撮影を必要とせずにビデオレポートをより魅力的でインパクトのあるものにします。