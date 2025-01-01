AIでスプリントプランニングビデオを迅速に作成
スクラムチームを引き付け、動的なAIアバターでリモートスプリントプランニングを簡素化し、重要なアップデートを提示します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「新しいチームメンバーのトレーニング」を目的とした60秒の教育ビデオを開発してください。スプリントプランニングの基本を教えるために、教育的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、シンプルなアニメーションと温かく情報豊富な音声ガイドを生成して、スプリント目標やバックログアイテムなどの基本概念を学習者に案内します。音声は落ち着いていて、複雑なアジャイルプロセスを新入社員にとって理解しやすくします。
「非同期スプリントアップデート」のための30秒のダイナミックなビデオを作成し、進捗や決定の迅速な要約を必要とするステークホルダーやチームメンバーを対象とします。ビジュアルスタイルはモダンで活気があり、太字のグラフィックスとテンポの速いエネルギッシュな背景音楽トラックを使用します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、アップデートノートを迅速に簡潔でインパクトのあるビジュアルブリーフに変換し、ライブ出席を必要とせずに明確さとエンゲージメントを確保します。
プロダクトオーナー向けに、開発チームに洗練された「ユーザーストーリー」と全体的なスプリント目標を詳細に説明する50秒のプレゼンテーションビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されていて直接的であり、明確なデータビジュアライゼーションと戦略的なポイントに焦点を当てます。堅牢な字幕/キャプション機能を利用して、すべての重要な要件と製品ビジョンステートメントが明確に伝えられるようにし、自信に満ちた権威あるAIボイスアクターで補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスプリントプランニングミーティングを効率化できますか？
HeyGenは、AIを活用したビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、スクラムチームが魅力的なスプリントプランニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、スプリント目標、ユーザーストーリー、バックログアイテムのコミュニケーションが簡素化され、プランニングセッションがより効率的で記憶に残るものになります。
HeyGenはアジャイル開発プロセスのためにどのようなビデオを制作できますか？
HeyGenは、詳細なプロダクトオーナープレゼンテーションから簡潔な非同期スプリントアップデートまで、アジャイル開発プロセスのさまざまな側面をサポートする多用途なテキストからビデオへのジェネレーターです。また、新しいチームメンバーのトレーニングビデオや複雑なユーザーストーリーの簡単な説明ビデオも作成できます。
HeyGenはスプリントアップデートのためにテキストからビデオを迅速に生成できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なテキストからビデオへのジェネレーターを使用すると、テキストスクリプトをAIアバターとAIボイスアクターを使用してプロフェッショナルなビデオに数分で変換できます。また、アクセシビリティのために自動的にキャプションを追加することもでき、スプリントアップデートが明確で全員に届くようにします。
HeyGenはチームのスプリントコンテンツのブランディングオプションを提供していますか？
はい、HeyGenはロゴや色のカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールを提供しており、すべてのスプリントプランニングビデオがスクラムチームのアイデンティティに合致するようにします。これにより、スプリント目標からユーザーストーリーまで、すべてのコミュニケーションに一貫性とプロフェッショナルな外観を維持できます。