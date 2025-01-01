スプリントゴールビデオを作成：明確さとパフォーマンスを向上

AIアバターを使用してスクラムチーム向けに魅力的でプロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを高め、スプリントゴールを明確にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトマネージャーと開発リーダーを対象に、スプリントプランニング中のコミュニケーションを効率化することに焦点を当てた90秒の魅力的なビデオを開発してください。このダイナミックで明確なプレゼンテーションは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使って簡単に作成され、プロフェッショナルなビデオのベストプラクティスを紹介し、すべてのステークホルダーがスプリントバックログについて一致し、情報を得ることを保証します。
サンプルプロンプト2
プロダクトオーナーとステークホルダー向けに、成果重視のスプリントゴール設定の力を示す2分間のインパクトのあるビデオを作成してください。現代的で視覚的に豊かなコンテンツは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してエンゲージメントを高め、抽象的な目標を具体的な結果に変えるエネルギッシュなナレーションを提供します。
サンプルプロンプト3
新しいスクラムチームメンバー向けに、スクラムの基本原則とAIトレーニングビデオが理解を向上させる方法を説明する45秒の教育ビデオを制作してください。この明確で親しみやすいチュートリアルは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用し、視聴者に重要な概念を案内する自然なAIボイスオーバーを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スプリントゴールビデオの作成方法

HeyGenのAI機能を活用して、スクラムチームのスプリントプランニングを効率化し、成果重視のスプリントゴールを魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換してエンゲージメントを高めましょう。

1
Step 1
スプリントゴールのスクリプトを作成
成果重視のスプリントゴールをアウトライン化することから始めましょう。スクラムチームが達成しようとしていることを明確かつ簡潔に記述したスクリプトを書きます。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、このスクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換できます。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
スプリントゴールメッセージを伝えるために、HeyGenの幅広いAIアバターから選択します。プロフェッショナルなAIスポークスパーソンは、目標を明確かつインパクトのある方法で伝え、スクラムチームにとって魅力的で理解しやすいビデオを作成します。
3
Step 3
ビジュアルとボイスで強化
プロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用してスプリントゴールを明確に伝え、ビジュアル、画像、または背景音楽を追加してメッセージをさらに強化し、視聴者の注意を引く魅力的なビデオを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
スプリントゴールビデオが完成したら、希望の形式で簡単にエクスポートします。自動生成された字幕を活用して、アクセシビリティを確保し、チーム全体でのコミュニケーションを効率化し、スプリントプランニングをより効果的にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説明的なスプリントゴールコンテンツを開発

複雑なスプリントゴールの包括的で明確なビデオ説明を簡単に作成し、成果重視の目標をすべてのチームメンバーにアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenのAI機能はスプリントゴールビデオをどのように強化しますか？

HeyGenは、AIアバターやAIボイスオーバーを含む高度なAI機能を活用して、スクラムチームがスプリントゴールのためのプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成するのを支援します。これにより、コミュニケーションが効率化され、成果重視のスプリントゴールが明確に伝えられます。

HeyGenはスプリントプランニングやスクラムチームのコミュニケーションのためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはスプリントゴールビデオやその他の重要なコミュニケーションを簡単に作成するための直感的なテンプレートを提供しています。無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、スプリントプランニングを効率化し、理解を深める魅力的なビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはビデオコンテンツ生成のためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する無料のテキストからビデオへのジェネレーターを提供しています。AIアバターとリアルなAIボイスオーバーを使用して、AIスポークスパーソン機能も含まれており、自動字幕とキャプションで高品質なコンテンツを効率的に制作することができます。

HeyGenはチームのコミュニケーションにおけるエンゲージメントとプロフェッショナリズムを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、スクラムチームがプロフェッショナルなビデオを作成し、エンゲージメントを大幅に向上させ、コミュニケーションを効率化するのを支援します。ブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを活用して、視聴者に響く洗練された成果重視のスプリントゴールビデオを制作できます。