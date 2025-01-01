AIでスプリントデモビデオを作成：アジャイルで魅力的
プロフェッショナルなスプリントデモビデオを簡単に生成。HeyGenのAIアバターを使用して、迅速で魅力的なアップデートを提供し、チームのコラボレーションを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモート開発チームとプロジェクトリーダー向けに45秒のダイナミックで魅力的なビデオを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、ノートを迅速に魅力的なコンテンツに変換し、チームのコラボレーションを改善するための迅速な非同期ビデオアップデートを紹介します。
ソフトウェア開発者とスクラムマスターを対象にした30秒の視覚的にクリーンでエネルギッシュなスプリントデモビデオを作成し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたエネルギッシュなボイスオーバーを完備したスプリントデモビデオを簡単に作成する方法を示します。
ステークホルダーと経営管理層向けに60秒の情報豊富でビジネスフレンドリーなビデオを設計し、HeyGenの字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保しながら、ビデオアップデートを効果的に共有し、より広いオーディエンスを引き付ける方法に焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはアジャイルチームのスプリントレビューをどのように効率化しますか？
HeyGenはアジャイルチームがスプリントデモのための迅速な非同期ビデオアップデートを作成できるようにし、ステークホルダーとプロフェッショナルなビデオを共有し、スプリントレビューを効率的に進めることを可能にします。
スプリントデモビデオにAIアバターとテキスト-ビデオを使用できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なテキスト-ビデオジェネレーターを使用すると、スクリプトを迅速に魅力的なスプリントデモビデオに変換し、リアルなAIアバターをフィーチャーしてAIスポークスパーソンとして活用できます。
HeyGenのAI搭載テンプレートはビデオ作成をどのように強化しますか？
HeyGenはAI搭載テンプレートと直感的なAIビデオエディターを提供し、カスタム背景やブランディングコントロールを使用してプロフェッショナルなビデオを迅速に制作し、すべてのアップデートに洗練された外観を確保します。
HeyGenはデモのための画面録画と自動キャプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenはデモを効果的にキャプチャするための画面録画機能を統合しています。さらに、AIキャプションジェネレーターが自動的に字幕を追加し、プロフェッショナルなビデオを視聴者にとってアクセスしやすく、共有しやすくします。