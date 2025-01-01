AIでスポンサーアップデートビデオを作成
HeyGenのAIビデオツールを使用して、プロフェッショナルで魅力的なスポンサーアップデートを瞬時に生成。カスタマイズ可能なテンプレートを活用して貴重な時間を節約。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやイベントオーガナイザー向けに、スクリプトを魅力的なスポンサーのハイライトビデオに変える効率性を示す45秒のダイナミックなビデオを開発してください。現代的でアップビートなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がどのようにして様々なテンプレートとシーンを使用して魅力的なコンテンツを迅速に生成できるかを示してください。
非営利団体や企業イベントプランナーを対象に、ブランドの一貫性を保ちながらインパクトのあるスポンサーのハイライトビデオを作成する方法を強調する1.5分のプロモーションビデオをデザインしてください。ビデオは洗練され信頼性のあるビジュアル美学を持ち、明確で安心感のあるナレーションを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してパートナーを効果的に紹介してください。
忙しいマーケティングプロフェッショナルやスタートアップ創業者向けに、HeyGenがどのようにして様々なプラットフォームでスポンサーアップデートを迅速に制作・配信し、時間を節約するかを示す60秒の簡潔なビデオを作成してください。ビデオはテンポが速く、解決策に焦点を当てたもので、字幕/キャプションの追加やアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してマルチプラットフォーム対応を簡単に行える方法を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはスポンサーアップデートビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオツールを活用して、スポンサーアップデートの制作を効率化します。ユーザーはシンプルなスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成でき、AIアバターとナレーション生成を含めることで、制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenでスポンサーシップビデオをブランドコントロールでカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、スポンサーシップビデオを完全にカスタマイズできます。ロゴの追加、色の調整、その他のブランド要素を簡単に組み込んで、一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenはスポンサーのハイライトビデオにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高度なナレーション生成を含む強力なAIビデオ編集機能を提供します。これらのAIビデオツールは、メッセージを強化し、魅力的なスポンサーのハイライトビデオを迅速かつ効率的に作成するのに役立ちます。
HeyGenはAIビデオスポンサーシップ提案ジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenはスポンサーシップ提案のための魅力的なビデオコンテンツの作成を効率化します。AIビデオツールとカスタマイズ可能なテンプレートを活用することで、プロフェッショナルなビデオを迅速に生成し、マーケティングキャンペーンを向上させ、スポンサーシップを獲得するのに役立ちます。