AI駆動の効率で漏洩対応ビデオを作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、影響力のある漏洩対応トレーニングビデオを迅速に生成し、安全性とコンプライアンスを向上させます。

234/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
初動対応者や環境機関向けに、危険物の迅速な展開と封じ込め戦略を示す2分間の緊急対応シミュレーションビデオを開発します。このビデオは、緊急かつ情報豊富なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、迅速な意思決定と重要な対応技術を示すダイナミックなシーンを含めるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な運用ガイドを迅速に正確で実行可能なトレーニング資産に変換し、プレッシャー下で効果的な漏洩対応ビデオを作成するために不可欠です。
サンプルプロンプト2
管理者や運用スタッフ向けに、漏洩防止の重要な対策を強調し、安全とコンプライアンスを促進する60秒の簡潔な公共意識ビデオが必要です。この教育的な作品は、クリーンでシンプルなビジュアルスタイルと安心感のあるトーンのオーディオを使用し、事故を避けるためのベストプラクティスを明確に示すべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、一貫したプロフェッショナルな聴覚体験を確保し、積極的な安全教育に焦点を当てた漏洩対応ビデオを簡単に作成します。
サンプルプロンプト3
地域のコミュニティリーダーに情報を提供し、潜在的な漏洩に対する効果的なコミュニティ対応計画を開発するための公共教育キャンペーンを支援する45秒の教育ビデオをデザインします。このビデオは視覚的に魅力的でアクセスしやすく、フレンドリーで明確なオーディオプレゼンテーションを備え、コミュニティの準備を促進します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、多様な視聴者に最大限のアクセスと理解を確保し、漏洩対応ビデオ内の重要な情報をよりよく把握できるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

漏洩対応ビデオの作成方法

漏洩対応とHAZWOPERコンプライアンスのための包括的なAI駆動トレーニングビデオを効率的に開発し、チームがあらゆるインシデントに備えられるようにします。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
漏洩対応シナリオと主要な指導ポイントをアウトライン化することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、テキストを視覚的なトレーニングガイドに迅速に変換し、漏洩対応トレーニングビデオを作成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
専門的なAIアバターを選び、専門のインストラクターとして活用します。これにより、重要な安全コンテンツに一貫性のある魅力的なプレゼンターを提供し、高度なAIアバターを活用します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
正確なナレーションで明確さと理解を向上させます。HeyGenの高度なボイスオーバー生成を活用して高品質のオーディオを提供し、すべての詳細が効果的に伝えられるようにします。
4
Step 4
コンプライアンス研修用にエクスポート
教育ビデオを最終化し、希望のアスペクト比を選択してエクスポートします。これにより、安全性とコンプライアンス研修のために、あらゆる学習プラットフォームにシームレスに統合できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

.

AIアバターとリアルなシナリオを特徴とする魅力的なAI駆動ビデオを使用して、漏洩対応手順の学習効果と保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用して漏洩対応トレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAI機能を利用して、スクリプトを魅力的な漏洩対応トレーニングビデオに変換します。私たちのテキスト-to-ビデオプラットフォームは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー、さらに自動生成された字幕とキャプションを提供し、教育ビデオコンテンツの制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenは漏洩対応教育ビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のビジュアル資産で漏洩対応教育ビデオを完全にカスタマイズできます。また、メディアライブラリやストックサポートからのコンテンツを統合し、AIトレーニングビデオが安全性とコンプライアンス基準に完全に一致するようにします。

HeyGenはHAZWOPERトレーニングやインシデント概要など、さまざまな漏洩対応コンテンツを制作できますか？

はい、HeyGenは詳細なHAZWOPER漏洩清掃手順から危険物の対応技術の一般的な概要まで、漏洩対応のための幅広いAI駆動ビデオを制作するのに十分な柔軟性があります。アスペクト比のリサイズを使用して、異なるプラットフォームに合わせてコンテンツを簡単に適応させ、AIトレーニングビデオが常に効果的であることを保証します。

HeyGenのAIスポークスパーソンは、重要な漏洩防止情報の提供をどのように強化しますか？

HeyGenのAIスポークスパーソンは、一貫した権威ある情報を提供し、重要な漏洩防止や危険物のトレーニングと教育に最適です。スクリプトを直接AIスポークスパーソンを使用してビデオに変換することで、ライブアクターを必要とせずに漏洩対応技術を明確に伝える高品質で影響力のあるコンテンツを迅速に作成できます。