AIアバターで流出対応トレーニングビデオを作成

HeyGenの強力なAIアバターを活用して、費用のかかる代理店を使わずに現実的なシナリオを提供し、魅力的で一貫性のある流出トレーニングビデオを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
化学物質流出対応に焦点を当てた90秒のシナリオベースのビデオを作成し、ラボ技術者と緊急対応者向けに適切な封じ込めと報告プロトコルを詳述します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、動的なビジュアルと落ち着いた権威ある声で、異なる流出タイプと適切な反応を示すコンテンツを迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
一般労働者と施設管理者向けに、職場での事故を最小限に抑えるための重要な流出防止トレーニング技術を強調する45秒の簡潔なアニメーションビデオを制作します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、親しみやすく情報豊かなナレーションを提供し、魅力的なアニメーションビジュアルで安全な取り扱いと保管のベストプラクティスを紹介します。
サンプルプロンプト3
新入社員と安全担当者に適した2分間の没入型緊急対応トレーニングビデオを設計し、大規模なインシデントとその協調対応をシミュレートします。ドキュメンタリースタイルで真剣なトーンとプロフェッショナルなビジュアルを採用し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、騒がしい環境や非ネイティブスピーカー向けにアクセシビリティと理解を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

流出対応トレーニングビデオの作成方法

HeyGenのAI機能を使用して、チームのために魅力的で正確なコンテンツを確保しながら、プロフェッショナルな流出対応トレーニングビデオを効率的に制作します。

Step 1
トレーニングスクリプトを書く
緊急手順と安全プロトコルを詳述した流出対応トレーニングコンテンツを入力します。HeyGenはあなたのテキストを魅力的なビデオに変換し、トレーニング資料を簡単に実現します。
Step 2
AIアバターを選ぶ
インストラクターを表現するために多様なAIアバターのライブラリから選択します。これらのAIアバターは自然な表情でスクリプトを伝え、流出対応トレーニングビデオを非常に魅力的でプロフェッショナルなものにします。
Step 3
ビジュアルをカスタマイズし、ボイスオーバーを追加
関連するビジュアル、テンプレート、ブランド要素でビデオを強化します。プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、流出対応プロトコルのすべての詳細が理解されるように、明確な指示を提供します。
Step 4
キャプションを生成し、ビデオをエクスポート
すべての受講者のアクセシビリティと理解を向上させるために、正確なキャプションを自動的に追加します。レビュー後、さまざまな形式で完全な流出対応トレーニングビデオをエクスポートし、展開の準備を整えます。

使用例

複雑な安全手順を簡素化

複雑な流出対応プロトコルを理解しやすいAIビデオに変換し、明確なコミュニケーションとより良い安全コンプライアンスを確保します。

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使ってどのように魅力的な流出対応トレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenは高度な「AIアバター」と「AI機能」を活用して、スクリプトを動的な「流出対応トレーニングビデオ」に変換します。「HAZWOPER流出物清掃」や「緊急対応トレーニング」などのトピックに対して、複雑な制作を必要とせずに「魅力的なビデオ」を簡単に作成でき、あなたの「トレーニングビデオ」をより効果的にします。

HeyGenは流出防止トレーニングビデオのカスタムブランディングと自動キャプション生成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはロゴや色を含む独自のブランディングで「ビデオをカスタマイズ」することができます。また、自動「ボイスオーバー生成」とアクセシビリティを確保するための「自動キャプション生成」機能を提供し、あなたの「流出防止トレーニング」ビデオをプロフェッショナルで包括的なものにします。

HeyGenは費用のかかる代理店と比べて流出対応トレーニングビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは「流出対応トレーニングビデオ」の制作全体を、テキストスクリプトを完全なビデオコンテンツに変換することで簡素化し、「費用のかかる代理店」を必要としません。このプラットフォームは「化学物質流出対応」などのトピックに対する「シナリオベースのコンテンツ」の迅速な作成を可能にし、迅速な更新と一貫した「トレーニングビデオ」を提供します。

HeyGenは緊急対応トレーニングコンテンツの開発にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは「AI駆動のビデオ」機能を提供し、スクリプトからの「テキスト-to-ビデオ」変換、資産のための豊富な「メディアライブラリ」、およびさまざまなテンプレートを含みます。これにより、ユーザーはプロフェッショナルな「AIアバター」と動的なシーンを使用して、高品質の「緊急対応トレーニング」資料を効率的に制作することができます。