サンプルプロンプト1
特別支援の親向けYouTubeチャンネルで、親やコンテンツクリエイター志望者向けに、社会的スキルを教えるための実用的なヒントを提供する60秒のカスタマイズされたビデオを作成してください。ビデオは温かく共感的でプロフェッショナルな視覚美学を採用し、優しく安心感のあるナレーションと組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して、多様なシナリオを提示したり、親しみやすいガイドとして機能させ、共感性とエンゲージメントを高めましょう。
サンプルプロンプト2
親や介護者を対象に、支援技術アプリやAACデバイスの基本を説明する30秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは現代的で情報豊かであり、明確な画面上のデモンストレーションを含め、正確で理解しやすい声でサポートします。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、情報をすべての人にとって理解しやすくすることで、最大限のアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
特別支援教育の専門家や親向けに、学生の最近の成果やIEPの更新を強調する20秒の励ましのビデオを制作してください。魅力的でポジティブなビジュアルを使用し、熱意に満ちた励ましのトーンで伝えます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、特別支援をサポートするビデオの作成を迅速に行い、心温まるメッセージを組み立てましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

特別支援をサポートするビデオの作成方法

特別支援学生に魅力的でアクセスしやすい指導ビデオを提供し、理解と適応スキルの発展を促進します。

1
Step 1
スクリプトを作成
特別支援学生向けに明確で簡潔なコンテンツを開発します。スクリプトを使用して、HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能で高品質の指導ビデオを自動的に生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターから選び、シーンをカスタマイズしてビデオのメッセージに合わせます。視覚スケジュールや手がかりを取り入れて、視聴者の理解とエンゲージメントを高めましょう。
3
Step 3
音声とテキストサポートを追加
さまざまな言語でのナレーションを追加し、自動的に字幕を生成してアクセシビリティを向上させます。これにより、カスタマイズされたビデオがすべての学習者にとって包括的で理解しやすくなります。
4
Step 4
コンテンツをエクスポートして共有
特別支援をサポートするビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。これらのデジタルリソースをプラットフォーム全体で簡単に共有し、教師、親、学生に効果的に届けましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

サポートと社会的スキルのビデオを簡単に共有

ソーシャルメディアプラットフォームで魅力的なビデオクリップを迅速に作成して共有し、貴重なヒント、視覚的手がかり、社会的スキルのレッスンを広範なコミュニティに提供します。

よくある質問

HeyGenは特別支援学生向けの魅力的な指導ビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、特別支援学生向けの魅力的な指導ビデオを作成する力を教育者や親に提供します。これにより、ビデオ作成が効率化され、多様なニーズをサポートする明確な視覚および聴覚的な手がかりを備えた魅力的な学習体験を開発しやすくなります。

HeyGenは視覚スケジュールや社会的スキルトレーニングなど、特定の特別支援ニーズに合わせたカスタマイズビデオの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは視覚スケジュールの開発、社会的スキルの教育、その他の適応スキルに最適な高度にカスタマイズされたビデオの作成を可能にします。テンプレート、メディアライブラリ、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、個々の学生のニーズに合わせたコンテンツを効果的にパーソナライズしましょう。

HeyGenは特別支援をサポートするデジタルリソースを開発するために、教師や親にとってどのように効率的なツールですか？

HeyGenは、複雑なビデオ編集スキルや録画デバイスを必要とせずに、教師や親が価値あるデジタルリソースを開発するプロセスを簡素化します。AIアバターと自動字幕を使用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、効果的なサポートコンテンツを作成しながら大幅な時間を節約します。

HeyGenは特別支援教育におけるコミュニケーションと親の関与をどのように向上させますか？

HeyGenは、IEP会議の進捗報告や学生の成果を紹介するビデオ更新を簡単に作成できるようにすることで、教育者が親の関与を高めるコミュニケーションを強化します。これらのビデオは、情報をより明確で魅力的な方法で共有し、すべての関係者の理解を深めます。