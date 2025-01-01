HeyGen AIでスパオリエンテーションビデオを作成する方法
HeyGenのAIパワードテンプレートを使用して、プロフェッショナルな第一印象を与える素晴らしいスパオリエンテーションビデオを簡単にデザインします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
多様なサービスを探求する潜在的なクライアントをターゲットにした、45秒の魅力的なプロモーションビデオが必要です。明るく清潔なビジュアルと柔らかく心地よい音楽で、私たちのシグネチャートリートメントを紹介し、その利点を効果的に強調するこのスパマーケティングビデオを制作します。各オファリングを説明する明確な字幕/キャプションを追加し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルストーリーを豊かにします。
リピーターのクライアントやソーシャルメディアのフォロワーを引き付けるために、30秒の短いビデオを制作し、舞台裏の温かく招待的な一瞥を提供するか、専任のチームを紹介します。このコンテンツには、HeyGenのAIアバターを使用して短いメッセージを語ったり、個人的なヒントを共有したりして、より深い関係を築きます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、このプロフェッショナルでブランド化されたビデオがすべてのソーシャルプラットフォームで完璧に見えるようにします。
すべてのスパのビデオコンテンツのブランド認知を確立するために、15秒のクリスプなイントロビデオが必要です。このセグメントを、ブランドカラーとユニークなシグネチャーサウンドまたはジングルを組み込んだ洗練されたモダンなビジュアルでデザインします。HeyGenのスパビデオテンプレートとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用することで、タグラインを簡単に統合し、すべてのプロモーションビデオで一貫したブランディングを維持できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは私のビジネスのために魅力的なスパオリエンテーションビデオをどのように作成できますか？
HeyGenは、AIパワードテンプレートとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなスパオリエンテーションビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、オンボーディング体験が効率化され、新しいクライアントやスタッフに対して明確で一貫した情報を視覚的に魅力的なコンテンツで提供します。
HeyGenのスパビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、スパビデオテンプレートに対して広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドカラー、ロゴ、ユニークなイントロやキャプションを組み込むことができます。また、メディアライブラリとストックサポートを活用して、スパオリエンテーションビデオを強化し、プロフェッショナルな美学を反映させることができます。
HeyGenはスパトレーニングコンテンツにAIアバターとAIボイスオーバーを統合できますか？
はい、HeyGenは、スパオリエンテーションやトレーニングコンテンツにリアルなAIアバターとAIボイスオーバーをシームレスに統合し、スクリプトから直接高品質のナレーションを生成することができます。この革新的な機能は、魅力的で情報豊富な短いビデオを作成し、教育資料を向上させます。
オリエンテーション以外に、HeyGenは私のスパのプロモーションビデオやソーシャルメディアコンテンツをどのように強化できますか？
HeyGenは、オリエンテーションビデオだけでなく、影響力のあるスパマーケティングビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成するのに最適です。アスペクト比のリサイズや多様なエクスポートプリセットなどの機能を使用して、さまざまなプラットフォームに合わせてプロモーションビデオを簡単に適応させ、効果的に幅広いオーディエンスにリーチできます。