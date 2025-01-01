HeyGenでSOPウォークスルービデオを簡単に作成

AIアバターを使用して、明確なプロセスガイドを迅速に作成し、トレーニング効率を向上させましょう。

サンプルプロンプト1
ITサポートチームが内部システムの複雑なトラブルシューティング手順を効率的に文書化するにはどうすればよいでしょうか？ITおよびオペレーション担当者向けに、特定のプロセスを重要なプロセスガイドとして詳細に説明する90秒の技術的なウォークスルービデオを開発してください。ビジュアルスタイルは正確で機能的であり、明確で指示的なナレーションを補完します。HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを向上させ、テンプレートとシーンを使用して一貫性があり、フォローしやすいSOPウォークスルービデオを作成します。
サンプルプロンプト2
ブランドに一貫した指示コンテンツを簡単に作成する方法を示してください。ブランドマネージャーや社内コミュニケーションチームをターゲットにした45秒のマーケティング重視のビデオを開発し、SOPビデオをカスタマイズする利点を強調します。ビジュアルの美学は現代的で洗練されており、確立されたブランド要素を取り入れ、プロフェッショナルなオーディオスタイルを持っています。HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用してブランド化されたシーンをシームレスに統合し、すべての出力が会社のビジュアルアイデンティティを強化し、効果的なビデオドキュメンテーションを実現します。
サンプルプロンプト3
既存のテキストプロセスガイドを魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換します。専門家や中小企業のオーナーに最適な2分間の指示ビデオを設計し、複雑なテキストをアクセスしやすいハウツービデオに変換します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で親しみやすく、ステップを明確に分解します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、既存のドキュメントから自動的にビデオコンテンツを生成し、ナレーション生成で明確さを向上させ、プロセスガイドを作成するための貴重なツールとしての無料テキストからビデオへのジェネレーターを活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SOPウォークスルービデオの作成方法

AIを活用したツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、複雑な標準作業手順書を魅力的なビデオウォークスルーに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選ぶ
標準作業手順書（SOP）のスクリプトを作成するか、AIを活用したテンプレートライブラリから選択して、ビデオコンテンツを迅速にアウトライン化します。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを追加
リアルなAIアバターを追加して、各ステップを視聴者に案内し、SOPビデオをよりダイナミックで個人的なものにします。
3
Step 3
プロフェッショナルなキャプションを生成
HeyGenの機能を利用してキャプションを自動生成し、SOPをすべての視聴者にとって理解しやすくアクセス可能にし、明確さを確保します。
4
Step 4
SOPビデオをエクスポートして共有
プロフェッショナルな仕上げを施してSOPウォークスルービデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべてのトレーニングプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なプロセスを明確化

複雑な標準作業手順書を明確でフォローしやすいAI生成のビデオウォークスルーに変換し、理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてSOPウォークスルービデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換することで、SOPウォークスルービデオを簡単に作成できるようにします。AIを活用したテンプレートとAIアバターを利用してプロセスを視覚的に示し、標準作業手順書の作成を大幅に効率化します。このアプローチにより、複雑なビデオ制作を必要とせずに、一貫した高品質のSOPビデオを確保できます。

HeyGenはSOPビデオをブランドに合わせてカスタマイズすることができますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、および特定のビジュアル要素を使用してSOPビデオをカスタマイズできます。ブランド化されたシーンやさまざまなテンプレートとシーンを利用して、すべてのビデオドキュメンテーションに一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。これにより、プロセスガイドが企業のアイデンティティとシームレスに一致することが保証されます。

HeyGenはビデオドキュメンテーションを強化するためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやAIスポークスパーソンオプションなどの高度な機能を統合し、コンテンツを魅力的に提示します。このプラットフォームはキャプションを自動生成し、ナレーション生成を提供することで、ビデオドキュメンテーションがアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証します。また、詳細なハウツービデオのために画面録画を組み込むこともできます。

HeyGenはさまざまな種類のビデオドキュメンテーションを迅速に生成するのに適していますか？

もちろんです。HeyGenは強力な無料のテキストからビデオへのジェネレーターとして機能し、従業員のオンボーディングモジュール、ウォークスルー、プロセスガイドなどの多様なビデオドキュメンテーションを迅速に作成できます。その直感的なインターフェースは、ユーザーがSOPやその他のハウツービデオを迅速に自動生成するのを助け、貴重な時間とリソースを節約します。