SOPトレーニングビデオを迅速かつ簡単に作成する方法
リアルなAIアバターを活用した魅力的なビデオSOPで、従業員のオンボーディングとトレーニングを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術ライターやプロジェクトリーダーを対象に、既存のドキュメントをビデオを使って明確な標準作業手順書に変換する方法を示す2分間の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で権威あるものにし、AIアバターを使用してコンテンツを提示します。スクリプトからビデオへの変換の力を強調し、複雑な指示を魅力的なビジュアルガイドに変える方法を示してください。
部門長やプロセス改善チーム向けに、複雑なワークフローを明確にするためのビデオSOPの作成を示す90秒間のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは実用的でアクション指向にし、画面上のアクションと同期した字幕/キャプションを特徴とします。シームレスなナレーション生成が各ステップを正確に説明するのをどれほど簡単にするかを紹介してください。
グローバルなL&Dチームを対象に、新入社員が異なる地域でのトレーニングビデオを作成する方法を示す1.5分間の歓迎ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはグローバルにアクセス可能で魅力的にし、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを取り入れます。さまざまな言語に対応した高度なナレーション生成オプションで、ローカリゼーションがどれほど簡単になるかを強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的な従業員トレーニングのためにAIを活用したビデオSOPの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、シンプルなスクリプトやテンプレートから魅力的なAIを活用したビデオSOPを簡単に作成できるようにし、複雑なドキュメントをダイナミックな従業員トレーニングモジュールに変換します。AIアバターとテキストからビデオへの技術を利用して、HeyGenはワークフローを簡素化し、コンテンツの生産を迅速化します。
HeyGenは私のビデオSOPをローカライズし、グローバルなチーム向けにAIアバターを活用するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ナレーション生成と字幕/キャプションを通じてビデオSOPの強力なローカライズをサポートし、コンテンツを世界中でアクセス可能にします。すべてのバージョンで情報をプロフェッショナルに提示するために、一貫したAIアバターを活用でき、新入社員のオンボーディングを言語に関係なく向上させます。
HeyGenはビデオを使用した標準作業手順書の開発をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ビデオを使用した標準作業手順書の開発のためのAIを活用した包括的なツールセットを提供し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを含みます。メディアライブラリからのメディアを取り入れ、ブランドコントロールを使用してSOP全体で一貫性を保ちながら、任意のスクリプトをビデオに変換できます。
HeyGenはビデオSOPで新入社員の知識管理とオンボーディングをどのように向上させますか？
HeyGenは、ビデオSOPを通じてSOPを魅力的で消化しやすくすることで、知識管理を劇的に改善し、従来のドキュメントに費やす時間を削減します。これにより、新入社員はHeyGenの直感的なビデオ作成プロセスを活用して、複雑なワークフローを視覚的に学ぶことで、一貫した効果的な従業員オンボーディングを受けることができます。