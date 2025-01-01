ソフトウェアウォークスルービデオを簡単に作成
AIアバターを使用してプロフェッショナル品質のチュートリアルと魅力的なウォークスルーを作成し、販売デモを強化し、新しいユーザーを引き付けましょう。
トレーニングプログラムを強化したり、販売デモを向上させるための60秒のプロフェッショナル品質のチュートリアルを開発し、洗練されたクリアなビジュアルとプロフェッショナルなナレーション、明確な画面上のテキストを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、自動字幕/キャプションを利用して、インパクトのあるプレゼンテーションを実現しましょう。
マーケティングプロフェッショナルを対象とした30秒のソフトウェアデモビデオを制作し、ダイナミックでテンポの速いビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、エネルギッシュなAIアバターを使用して主要な機能を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能と多様なAIアバターを使用して、スクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換しましょう。
コンテンツクリエイターやドキュメンテーションスペシャリストを対象とした50秒の情報ピースで、ソフトウェアウォークスルービデオを効果的に作成する方法を説明し、明確なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションと簡潔なナレーションを提供します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合し、ナレーション生成を利用して明確なガイドを作成しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなソフトウェアウォークスルービデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、AIを活用した高度なビデオツールを使用して、プロフェッショナルなソフトウェアウォークスルービデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの変換機能を活用して、スクリプトを迅速かつ効率的に魅力的なウォークスルーに変換します。これにより、ソフトウェアデモビデオが高品質でインパクトのあるものになります。
HeyGenはソフトウェアデモビデオを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからのシームレスなナレーション生成を含むAIを活用したビデオツールのスイートを提供し、ソフトウェアデモビデオを大幅に強化します。また、メディアライブラリやブランディングコントロールを利用して、視聴者に響くプロフェッショナルで魅力的なウォークスルーを作成できます。
HeyGenは私のチュートリアルビデオやオンボーディングコンテンツのユーザーエンゲージメントを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは、チュートリアルビデオやオンボーディングプロセスのエンゲージメントを向上させるために設計されています。ダイナミックなAIアバターや明確なナレーションなどの機能を活用することで、HeyGenは新しいユーザーを引き付け、トレーニングプログラムを効果的に強化する魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。
HeyGenはソフトウェアチュートリアルに視覚要素やナレーションを追加することをサポートしていますか？
はい、HeyGenはソフトウェアチュートリアルをダイナミックな視覚要素と自然なナレーションで強化することを完全にサポートしています。テキストからナレーションを簡単に生成し、HeyGenのテンプレート、シーンオプション、豊富なメディアライブラリを使用してリッチなビジュアルを統合し、自動字幕付きで幅広いリーチを実現します。