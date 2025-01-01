ソフトウェア展開トレーニングビデオを簡単に作成

AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的な顧客教育ビデオで、製品の採用を促進し、オンボーディングを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存のユーザーを対象に、新しくリリースされたソフトウェア機能についてステップバイステップのガイダンスを提供する45秒の指導ビデオを制作してください。このビデオは、画面録画やテキストオーバーレイを含むダイナミックでエネルギッシュなビジュアルを使用し、アップビートなサウンドトラックと、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して自動生成された正確な字幕/キャプションを伴います。
すべての従業員とステークホルダーに、今後のソフトウェア展開について知らせるための30秒の活気ある発表ビデオを作成し、主要な利点を強調し、製品の採用を促進します。ビジュアルスタイルはモダンでインパクトがあり、迅速なシーンの切り替えを利用し、HeyGenのメディアライブラリのストックサポートを活用して興奮を伝え、自信に満ちたAI生成の声を使用します。
一般的なソフトウェアの問題をトラブルシューティングするユーザー向けの45秒の簡潔なチュートリアルを想像してください。サポートリクエストを減らすことを目的としています。ビジュアルスタイルは実用的で情報に富み、役立つAIアバターが解決策を示し、明確な画面上のテキストを使用し、すべてがHeyGenのAIアバターと音声生成機能によって強化されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソフトウェア展開トレーニングビデオの作成方法

魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオでソフトウェア展開を効率化し、ユーザーの採用を促進し、複雑な機能を簡単に理解できるガイドに簡素化します。

Step 1
トレーニングスクリプトを作成
ソフトウェアの新機能とステップバイステップのガイダンスを概説します。スクリプトを強力なテキストからビデオへの生成の基盤として使用し、正確性と一貫性を確保します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、ブランドを視覚的に表現し、トレーニングコンテンツを効果的に伝え、ビデオをより魅力的にします。
Step 3
ビジュアルと音声を追加
ストックライブラリから関連メディアを追加し、選択したアバターのために明確な音声を生成し、理解を深めるために字幕/キャプションを含めてビデオを強化します。
Step 4
シームレスにエクスポートと共有
ブランディングコントロールでビデオを最終化し、学習プラットフォームや内部ナレッジベースに最適なアスペクト比でエクスポートし、広範なアクセスを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なソフトウェアの概念を簡素化

AIを活用したビデオを通じて複雑なソフトウェアの機能やプロセスを明確にし、ユーザーが複雑なトピックを簡単に理解できるようにします。

よくある質問

HeyGenは私のSaaS企業が効果的な顧客教育ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターと多用途なテンプレートを使用して、SaaS企業が高品質な顧客教育ビデオやオンボーディングコンテンツを迅速に生成するのを支援します。これにより、製品の採用のためのステップバイステップのガイダンスを簡単に伝え、ユーザーの理解を深め、サポートリクエストを減少させます。

HeyGenは魅力的なソフトウェアチュートリアルを開発するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやAI音声統合などの高度な機能を提供し、ダイナミックなソフトウェアチュートリアルを作成します。画面録画とプロフェッショナルなナレーションを組み合わせて、どのソフトウェアに対しても明確なステップバイステップのガイダンスを提供できます。

HeyGenは大規模なソフトウェア展開トレーニングビデオの作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは、ソフトウェア展開トレーニングビデオやナレッジベース用コンテンツの作成を効率化するように設計されています。テキストからビデオへの機能とブランディングコントロールにより、すべてのトレーニングニーズに対して一貫性のある効率的な制作が可能です。

HeyGenを使用したトレーニングビデオは製品の採用とサポートリクエストにどのように影響しますか？

HeyGenを活用して明確でアクセスしやすいトレーニングビデオを制作することで、企業は製品の採用を大幅に改善し、サポートリクエストを減少させることができます。高品質なビジュアルガイダンスにより、ユーザーは独自にソフトウェアを学び、効果的に利用することができます。