ソフトウェアのハウツービデオを迅速かつプロフェッショナルに作成
HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、ハウツービデオのユーザーエンゲージメントを向上させましょう。
技術ユーザー向けに、複雑なソフトウェア機能をデモンストレーションしたり、一般的な問題をトラブルシューティングする2分間の詳細な指導ビデオを制作してください。視覚スタイルは正確で機能的であり、画面上の注釈とHeyGenの字幕/キャプションを使用して明確さを高め、音声はスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して安定した情報提供を行います。
忙しいプロフェッショナル向けに、ソフトウェア内のクイックヒントや頻繁に使用される機能を紹介する45秒の簡潔なハウツービデオをデザインしてください。このダイナミックなチュートリアルビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に制作し、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを組み込み、エネルギッシュで即座に実行可能な音声スタイルを目指します。
既存のソフトウェアユーザー向けに、新機能や重要なアップデートを紹介する1分30秒の発表ビデオを想像してください。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに適合し、魅力的なAIアバターが利点を明確で説得力のある声で伝える、モダンで洗練された視覚美学を持っています。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは指導ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームは、スクリプトから高品質の指導ビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとAI生成ボイスオーバーを利用して、テキストからビデオへの変換をスムーズにし、複雑なガイドを簡単に制作できます。
HeyGenはAI生成ビデオドキュメンテーションにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、生成AIプラットフォームとして、プロフェッショナルなAI生成ビデオドキュメンテーションを制作するための強力な編集ツールを提供します。AIアバターと正確なボイスオーバー生成を使用して、複雑なスクリプトを魅力的なビデオチュートリアルに変換し、明確なステップバイステップのユーザーガイドを提供します。
HeyGenで作成したチュートリアルビデオにブランドを付けることはできますか？
もちろんです！HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをチュートリアルビデオに統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、そして高度な編集ツールを活用して、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはAI生成ハウツービデオをどのようにしてよりアクセスしやすくしますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションと高品質のAI生成ボイスオーバーを通じて、ハウツービデオのアクセシビリティを向上させます。さらに、プラットフォームはさまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズをサポートし、コンテンツがより広いオーディエンスに効果的に届くようにします。