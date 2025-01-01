ソーシャルメディアビデオを簡単に作成

AIアバターを使用して、あらゆるプラットフォームで最大のエンゲージメントを得るための素晴らしい短編ビデオにアイデアを変換します。

HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターが、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成するプロセスをどのように簡素化するかを紹介する60秒のインストラクションビデオを作成してください。小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、効率性を求める現代的で洗練されたビジュアルスタイルと、元気づけるオーディオトラックを採用してください。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、ユーザーがどれだけ迅速に開始できるかを強調し、「テンプレートとシーン」機能を活用して時間と労力を節約する方法を示してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術愛好家やコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのAIを活用した編集ツールの高度な機能を短編動画生成で示す90秒の説明ビデオをデザインしてください。未来的で魅力的なビジュアル美学を採用し、明確で権威あるナレーションを補完してください。「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」の革新的な使用法に焦点を当て、カメラを必要とせずに高品質でパーソナライズされたビデオコンテンツを制作する方法を示してください。
サンプルプロンプト2
リモートチームやeラーニングコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのブラウザベースのソフトウェアが提供するカスタマイズ可能なビデオテンプレート作成のシームレスなコラボレーションワークフローを示す2分間のチュートリアルを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつアクセスしやすく、説明的なオーディオトラックを伴わせてください。「メディアライブラリ/ストックサポート」がコンテンツを豊かにし、「字幕/キャプション」の重要性が広範なアクセス性を高めることを強調してください。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターやソーシャルメディアスペシャリストを対象に、HeyGenがインパクトのあるアニメーション効果でソーシャルメディアビデオを制作する能力を示す45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発してください。活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルスタイルを利用し、リズミカルで注目を集める音楽を組み合わせてください。「MP4形式」でのビデオ生成の容易さと、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が多様なソーシャルメディアプラットフォームに迅速に適応する方法を強調してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルメディアビデオの作成方法

カスタマイズ可能なテンプレートからAIを活用したツールまで、ブラウザベースのエディターで簡単にソーシャルメディアビデオを作成し、数分でインパクトを与えましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、あらゆるソーシャルメディアプラットフォームに最適なプロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選択してください。
2
Step 2
メディアを追加
ドラッグ＆ドロップビデオエディターを利用して、自分のアセットを簡単に組み込むか、豊富なストック画像、ビデオ、音楽のライブラリを参照してください。
3
Step 3
AIでカスタマイズ
AIを活用した編集ツールでビデオを強化し、ブランディングコントロールを追加し、アニメーション効果を適用するか、ボイスオーバーを簡単に生成してください。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質なビデオをMP4形式でダウンロードし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで共有するために最適化された状態で提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説得力のある顧客ストーリーを共有

.

顧客の声を魅力的でブランド化されたビデオコンテンツに変換し、ソーシャルメディアで信頼を築き、価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはソーシャルメディアビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なソーシャルメディアビデオエディターとして、ブラウザベースのソフトウェア内でAIを活用した編集ツールを使用してコンテンツ作成を効率化します。ユーザーはAIアバターを使ってテキストを魅力的なビデオに簡単に変換し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用できます。

HeyGenはブランドビデオを作成するための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをカスタマイズ可能なビデオテンプレートに組み込むことができます。直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターを使用して、高品質なブランドビデオを効率的に制作し、MP4形式でエクスポートして一貫したブランドプレゼンスを確保できます。

HeyGenにはどのような高度なAIを活用した編集ツールがありますか？

HeyGenは高度なAIを活用した編集ツールを提供しており、ボイスオーバーの生成や字幕/キャプションの自動追加が可能で、アクセス性とエンゲージメントを向上させます。また、テキストからビデオへの変換機能や多様なAIアバターを活用して、魅力的な短編ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenを使用して異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを簡単にエクスポートできますか？

もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズと標準MP4形式でのエクスポートをサポートしており、短編ビデオがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されることを保証します。また、豊富なメディアライブラリからストック画像、ビデオ、音楽を使用してコンテンツを充実させることもできます。