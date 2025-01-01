HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターが、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成するプロセスをどのように簡素化するかを紹介する60秒のインストラクションビデオを作成してください。小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、効率性を求める現代的で洗練されたビジュアルスタイルと、元気づけるオーディオトラックを採用してください。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、ユーザーがどれだけ迅速に開始できるかを強調し、「テンプレートとシーン」機能を活用して時間と労力を節約する方法を示してください。

