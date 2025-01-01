ソーシャルメディアビデオを簡単に作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術愛好家やコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのAIを活用した編集ツールの高度な機能を短編動画生成で示す90秒の説明ビデオをデザインしてください。未来的で魅力的なビジュアル美学を採用し、明確で権威あるナレーションを補完してください。「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」の革新的な使用法に焦点を当て、カメラを必要とせずに高品質でパーソナライズされたビデオコンテンツを制作する方法を示してください。
リモートチームやeラーニングコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのブラウザベースのソフトウェアが提供するカスタマイズ可能なビデオテンプレート作成のシームレスなコラボレーションワークフローを示す2分間のチュートリアルを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつアクセスしやすく、説明的なオーディオトラックを伴わせてください。「メディアライブラリ/ストックサポート」がコンテンツを豊かにし、「字幕/キャプション」の重要性が広範なアクセス性を高めることを強調してください。
デジタルマーケターやソーシャルメディアスペシャリストを対象に、HeyGenがインパクトのあるアニメーション効果でソーシャルメディアビデオを制作する能力を示す45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発してください。活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルスタイルを利用し、リズミカルで注目を集める音楽を組み合わせてください。「MP4形式」でのビデオ生成の容易さと、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が多様なソーシャルメディアプラットフォームに迅速に適応する方法を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはソーシャルメディアビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なソーシャルメディアビデオエディターとして、ブラウザベースのソフトウェア内でAIを活用した編集ツールを使用してコンテンツ作成を効率化します。ユーザーはAIアバターを使ってテキストを魅力的なビデオに簡単に変換し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用できます。
HeyGenはブランドビデオを作成するための機能を提供していますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをカスタマイズ可能なビデオテンプレートに組み込むことができます。直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターを使用して、高品質なブランドビデオを効率的に制作し、MP4形式でエクスポートして一貫したブランドプレゼンスを確保できます。
HeyGenにはどのような高度なAIを活用した編集ツールがありますか？
HeyGenは高度なAIを活用した編集ツールを提供しており、ボイスオーバーの生成や字幕/キャプションの自動追加が可能で、アクセス性とエンゲージメントを向上させます。また、テキストからビデオへの変換機能や多様なAIアバターを活用して、魅力的な短編ビデオを簡単に作成できます。
HeyGenを使用して異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを簡単にエクスポートできますか？
もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズと標準MP4形式でのエクスポートをサポートしており、短編ビデオがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されることを保証します。また、豊富なメディアライブラリからストック画像、ビデオ、音楽を使用してコンテンツを充実させることもできます。