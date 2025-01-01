AIでソーシャルリスニングビデオを数分で作成
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でソーシャルリスニングレポートを強化し、チームにとってよりアクセスしやすく魅力的なビデオインサイトを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターが「トレンドトピック」や「インフルエンサー」を迅速に特定し、エンゲージメントを高める方法を示す30秒のダイナミックなビデオを作成します。「AI駆動のビデオテンプレート」を使用して迅速にセットアップし、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ変換」を使用してスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでテンポが速く、活気あるグラフィックと親しみやすい声で注意を引きます。
PRプロフェッショナルやカスタマーサクセスチーム向けに、「ブランド言及」や「顧客フィードバック」を監視し、積極的な評判管理とメディアモニタリングを行うプロセスを詳細に説明する60秒の指導ビデオを作成します。情報提供と行動指向のビジュアルスタイルを採用し、簡潔な画面上のテキストとプロフェッショナルで安心感のある声でサポートします。このビデオでは、HeyGenの「字幕/キャプション」を効果的に使用してアクセシビリティを向上させ、「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するビジュアルコンテキストを提供します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティング初心者に「ソーシャルリスニングビデオを作成する」方法を教える40秒のチュートリアルを作成します。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」を使用して重要な情報を提示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに適応する方法を示し、励ましやすく、わかりやすいビジュアルスタイルを採用します。温かくサポートする声で視聴者をガイドし、複雑なタスクを身近に感じさせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルリスニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスアクターを使用してテキストを魅力的なコンテンツに変換することで、効率的にソーシャルリスニングビデオを作成する力を提供します。私たちのプラットフォームはビデオ制作を簡素化し、ソーシャルリスニングの取り組みから得られたオーディエンスインサイトやブランド言及を迅速に共有できるようにします。
HeyGenはソーシャルメディアコンテンツ向けのAI駆動のビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適なAI駆動のビデオテンプレートを豊富に提供しています。これらのテンプレートは、自動生成されたキャプションやカスタマイズ可能なブランディングコントロールと組み合わせて、ビデオ制作プロセスを効率化し、一貫した高品質のコンテンツを提供します。
HeyGenはブランド感情分析とメディアモニタリングの取り組みをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、メディアモニタリングから得られた重要な発見を視覚化するビデオを迅速に作成することで、ブランド感情分析を大幅に強化します。オンライン会話やユーザー生成コンテンツからのインサイトを明確に伝えるために、私たちのテキストからビデオ生成ツールを使用できます。
HeyGenの無料テキストからビデオ生成ツールをマーケティング戦略に使用する利点は何ですか？
HeyGenの無料テキストからビデオ生成ツールは、スクリプトから高品質のビデオを迅速に制作することで、ビデオマーケティング戦略を革新します。この機能は、AIアバターとAIボイスアクターによって強化され、キャンペーン、オーディエンスエンゲージメント、複雑な概念の説明のためのコンテンツ作成を加速します。