AIを活用したソーシャルリスニングトレーニングビデオの作成

感情分析と顧客フィードバックを説明するリアルなAIアバターを使用した魅力的なトレーニングビデオで、ソーシャルメディア戦略を強化しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソーシャルメディアマネージャー向けに、ソーシャルリスニングの基本と複雑なデータを簡単に理解する方法に焦点を当てた90秒のトレーニングビデオを開発します。このビデオは、活気に満ちたインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチと、親しみやすく明るいAIのナレーションを使用し、HeyGenの強力な字幕機能を通じてアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
ビジネスオーナー向けに、AI駆動のツールが効果的なトレーニングビデオを生成する力を示す包括的な2分間のビデオを作成します。美的感覚はモダンで洗練されており、さまざまな「テンプレートとシーン」を実際に使用している様子を紹介し、落ち着いた情報豊富なAIの声で専門知識を伝え、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナー向けに、HeyGenが魅力的なトレーニングビデオの作成をどのように簡素化するかを強調する45秒のインパクトのあるビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスパイアリングで、スクリプトからのテキストをビデオにシームレスに変換する様子を示し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能によって動機付けられたAIの声で提供されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルリスニングトレーニングビデオの作成方法

AI駆動のツールを活用して、魅力的で情報豊富なソーシャルリスニングトレーニングビデオを簡単に制作し、チームがソーシャルメディア戦略をマスターするのを助けましょう。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに」機能にソーシャルリスニングトレーニングコンテンツを入力し、トレーニングビデオの核を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
HeyGenの多様な「AIアバター」からトレーナーを代表するものを選び、プロフェッショナルで魅力的な存在感をコンテンツに提供します。
3
Step 3
アクセシビリティのために字幕を追加
「AI字幕ジェネレーター」を利用して、ソーシャルリスニングビデオに正確な字幕を自動的に追加し、学習とアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
魅力的なビデオをエクスポート
制作を最終化し、プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを「エクスポート」し、チームがソーシャルリスニング戦略をマスターする準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックな指導ビデオの作成

複雑なソーシャルリスニングの概念を明確かつ効果的に示す魅力的なビデオモジュールやクリップを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使った魅力的なソーシャルリスニングトレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルで魅力的なソーシャルリスニングトレーニングビデオを作成する力をユーザーに提供します。AI駆動のツールがプロセス全体を簡素化し、ソーシャルメディア戦略のコンテンツに集中できるようにします。

HeyGenはソーシャルリスニングトレーニングビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、自然なナレーションのための強力なAIボイスアクターや、アクセシビリティを向上させるAI字幕ジェネレーターなど、トレーニングビデオを強化するための強力なAI駆動のツールを提供します。これらの技術的機能により、コンテンツが高度なリスニング機能を効果的にカバーします。

HeyGenを使用してソーシャルリスニングトレーニングビデオのテンプレートやブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、テンプレートのカスタマイズやロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、ソーシャルリスニングトレーニングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、カスタマイズされたプロフェッショナルなコンテンツが可能になります。

HeyGenのAIを使用してテキストからソーシャルリスニングトレーニングビデオを生成するのはどれほど簡単ですか？

HeyGenは、直感的なテキストからビデオへの機能を使用して、テキストスクリプトを高品質のソーシャルリスニングトレーニングビデオに変換するのを非常に簡単にします。AI駆動のツールがプロダクションプロセス全体を効率的にし、トレーニングビデオのプロフェッショナルな結果を保証します。