ソーシャルエンジニアリング意識向上動画を迅速に作成
AIアバターを使用したダイナミックな短編動画で、従業員にデータ漏洩やフィッシング攻撃を防ぐ力を与えましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモートワーカーや機密データを扱う個人を対象に、プレテキスティングのような微妙なソーシャルエンジニアリング戦術を認識し対抗する方法に焦点を当てた60秒の教育動画を制作してください。視覚と音声のスタイルは落ち着いてプロフェッショナルにし、仮想のやり取りを示す明確なテンプレートとシーンを使用し、重要なポイントを字幕で強調して視聴者が情報を保護するのを助けます。
小規模ビジネスのオーナーやIT初心者向けに、予期しないダウンロードから始まるランサムウェア攻撃の危険性を説明する30秒のアニメーション動画を作成してください。視覚スタイルは理解を深めるために簡素化され、漫画のようにし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して親しみやすいグラフィックを使用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオによる直接的で簡潔なナレーションで、基本的なサイバーセキュリティツールキットの重要性を強調します。
一般の人々向けに、個人データの漏洩を防ぐための重要なセキュリティ意識向上のヒントを強調する45秒の情報動画を生成してください。視覚と音声のスタイルは共感的でありながらしっかりとしており、さまざまなデバイスに対する明確な画面上の指示を維持し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて広範なアクセス性を確保し、安心感のあるナレーションを生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルエンジニアリング意識向上動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、従業員を効果的にセキュリティ意識向上トレーニングに引き込む魅力的なソーシャルエンジニアリング意識向上動画を簡単に作成できます。
HeyGenはフィッシング攻撃に対するセキュリティ意識向上トレーニングを強化できますか？
はい、HeyGenは進化するフィッシング攻撃に対抗するための魅力的なセキュリティ意識向上トレーニングを制作する力を与えます。カスタマイズ可能なコンテンツで短編動画を迅速に生成し、情報をよりよく保護し、チームを準備させます。
HeyGenはセキュリティトレーニング動画のブランディングオプションを提供していますか？
HeyGenはカスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、情報を保護するためのセキュリティトレーニング動画が組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、すべてのサイバーセキュリティツールキットの資料で一貫性が保たれます。
HeyGenを使ってソーシャルエンジニアリングやフィッシング攻撃を回避するための動画をどれくらい早く生成できますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、ソーシャルエンジニアリングやフィッシング攻撃を回避するための高品質なコンテンツを迅速に制作できます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオと即時のナレーション生成により、重要なセキュリティ意識向上資料の作成が大幅に効率化されます。