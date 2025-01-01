ソーシャルメディア動画をカレンダーに作成
スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ソーシャルカレンダー用の魅力的な動画を簡単に計画し作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、コンテンツ戦略を効率化するためのエネルギッシュな45秒のチュートリアルを開発してください。このビデオはダイナミックなビジュアルとアップビートなサウンドトラックを特徴とし、効率的なソーシャルスケジューリング技術を示します。HeyGenの「AIアバター」を使用して、パーソナライズされたメッセージングの力を強調し、魅力的なコンテンツを提供する方法を紹介してください。
マーケティングチームやデジタルストラテジスト向けに、コンテンツプランナーのワークフローを最適化することに焦点を当てた60秒の情報セグメントを作成してください。このビデオは洗練されたモダンなビジュアルデザインとプロフェッショナルで明瞭なナレーションを持ち、ビデオ作成を統合することで計画をどのように向上させるかを説明します。特にHeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用してプロフェッショナルなナレーションを追加する方法を説明してください。
影響力のあるインフルエンサーや個人ブランドビルダーを目指す人々のために、魅力的なソーシャルメディア投稿を作成するためのインスパイアリングな30秒のビジュアルガイドをデザインしてください。美的感覚はトレンディで視覚的に魅力的で、キャッチーなバックグラウンドトラックを持つべきです。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、どのようにして目を引くコンテンツを簡単に作成できるかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは多様なソーシャルメディアコンテンツの作成に効果的ですか？
HeyGenは、テキストをAIアバターとボイスオーバーを使用して動画に変換することで、魅力的なソーシャルメディア投稿を簡単に作成できます。さまざまなテンプレートを活用して、すべてのソーシャルチャネル向けに素晴らしいソーシャルメディア投稿をデザインできます。
HeyGenは私のソーシャルメディアスケジュールのために多様なコンテンツの準備を支援できますか？
はい、HeyGenは多様な動画コンテンツの作成プロセスを効率化し、魅力的なソーシャルメディア投稿を迅速に準備するのを助けます。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、異なるソーシャルチャネル向けに最適化された高品質の動画を生成し、ソーシャルスケジューリングの準備が整います。
HeyGenは素晴らしいソーシャルメディア投稿のためにどのようなデザイン機能を提供していますか？
HeyGenは、幅広いテンプレートとブランドキットを使用したカスタマイズ機能を提供し、一貫性を確保します。また、さまざまなプラットフォーム向けにデザインを簡単にリサイズでき、注目を集める素晴らしいソーシャルメディア投稿を作成できます。
HeyGenはテキストから動画を作成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターと自然なボイスオーバーを使用してプロフェッショナルな動画に変換することで、動画作成を劇的に簡素化します。また、自動的に字幕を生成し、シンプルなスクリプトから高品質のソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成できます。