AIを活用してSOC意識向上ビデオを作成し、セキュリティを強化

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオを活用して、サイバー攻撃から組織を守る魅力的なセキュリティ意識向上コンテンツを簡単に制作。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員を対象に、強力なパスワードセキュリティの重要性を強調する30秒のセキュリティ意識向上ビデオを開発してください。このビデオはアニメーションで親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用してキャラクターを生き生きとさせ、アップビートな背景音楽とシンプルで記憶に残るグラフィックスを用いて重要なメッセージを効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
リーダーシップと管理職向けに、重要なデータ保護戦略とサイバー攻撃の潜在的な影響を強調する60秒の説得力のあるビデオを制作してください。ビデオのスタイルは真剣で影響力があり、ダイナミックなモーショングラフィックスとドラマチックなスコアを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて効率的にコアメッセージを作成します。
サンプルプロンプト3
ITおよび技術スタッフ向けに、ランサムウェアとマルウェアの脅威を特定し軽減するためのシナリオベースのアプローチに焦点を当てた45秒のセキュリティ意識向上トレーニングモジュールを設計してください。ビデオは明確で技術的でありながらアクセスしやすいビジュアルプレゼンテーションを持ち、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して複雑な用語を説明し、プロフェッショナルなナレーターが視聴者を実践的なステップに導きます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SOC意識向上ビデオの作成方法

AIアバターとカスタマイズ可能なスクリプトを使用して、重要なサイバー脅威とベストプラクティスについてチームを教育する効果的なセキュリティオペレーションセンター意識向上ビデオを簡単に制作。

1
Step 1
ストーリーラインを作成
スクリプトを入力するか、既成のテンプレートを選択して、セキュリティ意識向上トレーニングビデオの基盤を即座に生成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、メッセージを生き生きとさせましょう。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択し、ビデオコンテンツの顔として使用します。これにより、重要なセキュリティメッセージをプロフェッショナルで魅力的に伝えることができます。
3
Step 3
ブランド強化を適用
会社のブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用してビデオをカスタマイズし、ブランドの一貫性を維持します。これにより、視聴者に響く包括的なビデオカスタマイズが可能になります。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してビデオを最終化し、どのプラットフォームにも最適化されるようにします。磨き上げられたセキュリティ意識向上ビデオは、今すぐ配信の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの魅力的な意識向上クリップを生成

重要なセキュリティ意識向上メッセージを効果的に伝えるために、ソーシャルメディアに最適な短くてインパクトのあるビデオクリップを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なセキュリティ意識向上トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ビデオスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用してダイナミックなコンテンツに変換することで、魅力的なセキュリティ意識向上トレーニングビデオを簡単に作成できます。その直感的なインターフェースと多様なテンプレートにより、創造的なプロセスが簡素化され、効果的なトレーニング資料を簡単に制作できます。

HeyGenでカスタマイズできるセキュリティ意識向上ビデオの内容はどのようなものですか？

HeyGenを使用すると、フィッシング攻撃の特定、マルウェアの防止、データ保護のベストプラクティスなど、重要なトピックをカバーするセキュリティ意識向上ビデオをカスタマイズできます。ビデオのストーリーライン、ブランディング、ビジュアルを完全にコントロールし、メッセージが視聴者にとって非常に関連性があり効果的であることを保証します。

HeyGenはビデオ制作に生成AIを利用していますか？

はい、HeyGenは最先端の生成AIをビデオ制作に活用しており、シンプルなビデオスクリプトをリアルなAIアバターと高品質なナレーションを備えた完全なビデオに変換できます。これにより、セキュリティ意識向上トレーニングビデオのような洗練されたコンテンツの作成プロセスが大幅にスピードアップします。

HeyGenのビデオはさまざまなプラットフォームや用途にエクスポートできますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなアスペクト比でのビデオエクスポートをサポートしており、異なるプラットフォームやデバイスに適したSOC意識向上ビデオを簡単に作成できます。また、字幕やキャプションを含めることができ、重要なセキュリティメッセージがより広い視聴者に効果的に届くようにします。